El gobierno local asesoró a 200 empresas a empezar o mejorar
El programa Vigo Emprende recibió casi un millar de peticiones | Se destinan a él 150.000 euros
El Concello, a través del programa Vigo Emprende, asesoró a más de 200 empresas a poner en marcha su negocio o desarrollar nuevos procesos de mejora o digitalización.
El alcalde Abel Caballero desgranó los datos del programa de asesoramiento a emprendedores del último año en el que se registraron más de 900 asistencias personalizadas de emprendedores y autónomos.
El regidor valora la importancia del servicio ya que acompaña a nuevos negocios y empresas ya existentes en su modernización y asesoramientos jurídicos, ect.
Vigo Emprende, tal y como precisó Caballero, mejoró la situación de 200 empresas en el último año en el que registró más de 900 asistencias. El gobierno local invierte 150.000 en este programa de creación de empleo y autoempleo en la ciudad. «Apoyamos la generación de proyectos en la ciudad», declaró el regidor.
