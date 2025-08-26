Donde enviar dinero también alimenta el alma

En Vigo, los locutorios ya no son solo puntos para solo mandar dinero. Con el paso del tiempo se han convertido en espacios multifunción: oficinas de transferencia, tiendas de alimentación importada y, en muchos casos, pequeños centros de vida comunitaria. Estos negocios, repartidos por diferentes barrios de la ciudad, albergan en su interior diferentes voces, sabores y costumbres. Allí se realizan envíos, se compran alimentos que evocan recuerdos y, al mismo tiempo, se tejen lazos culturales y familiares que hacen sentir a muchas personas migrantes un poco más cerca de su hogar.

Actualmente, la ciudad cuenta con alrededor de una veintena de establecimientos, repartidos por barrios como Coia, Travesía o Teis. Aunque sean discretos por fuera, en su interior se mueven cientos de transferencias diarias, toneladas de productos alimentarios y, sobre todo, vínculos familiares y culturales difíciles de traducir en números. Algunos locutorios, como Open World o Candys, reciben decenas de clientes al día, no solo para mandar dinero sino para reencontrarse con sabores o para sentirse como en casa.

Open World Western Unión, tiene dos establecimientos gestionados por David Cabaleiro, quien ha visto crecer este gran aumento de demanda en este sector «la mayoría es gente trabajadora, de clase media, muchas empleadas de hogar que están internas y que envían a la familia o para hacerse allí su casa, para volver el día de mañana y para ayudar a los familiares». También es frecuente en este tipo de locales que acudan hombres empleados de la construcción o restauración.

Según Cabaleiro, los meses más intensos para enviar dinero son los de julio, agosto y diciembre, «a pesar de que mucha alguna gente se va para allá son los meses más fuertes del año».

Aunque las aplicaciones para enviar dinero como la propia de Western Union o World Remit están ganando terreno, los locutorios aún conservan su clientela fiel: «Viene mucha gente mayor a enviar y online se le complica mucho. Entonces es mucho más fácil para ellos hacerlo a través de una persona». También explica que la gente prefiere la presencialidad por la facilidad de tratar con una persona te de soluciones. Además, muchos de los clientes aún utilizan solo efectivo, lo que los aleja de plataformas digitales.

En el locutorio Candys la historia se repite. Allí cuentan que muchos de los clientes no pueden usar apps porque aún están en proceso de regulación y no tienen acceso a bancos. En su zona, el verano no trae más envíos sino todo lo contrario: «Disminuye bastante la actividad, al menos por la zona en la que nos encontramos».

Comida importada

Esta coincidencia no es casual. En ambos locales, la alimentación ha pasado de ser un pequeño complemento a una parte esencial del negocio. En Open World, por ejemplo, comenzaron con «una estantería pequeñita» y hoy ocupan varias completas. Los productos que más salen son el plátano maduro, las harinas latinas, el mate argentino y paraguayo, y los dulces que despiertan recuerdos. «Tiene mucho éxito. Hay mucha demanda», afirma Cabaleiro. «Cada vez tenemos más variedad y clientes que vienen solo a por esos productos, o a buscarlos después de hacer un envío».

El local Open World 24 / Jose Lores

Los proveedores han ido evolucionando también: de pequeños distribuidores locales a pedidos grandes a importadores como Goya o JJ, o distribuidoras de Madrid que permiten mejores precios y más stock. La constancia de los pedidos revela algo más profundo que una simple transacción comercial: revela la importancia simbólica de estos productos. «Se venden por nostalgia», cuenta Sebastián Yepes desde Candys. «Por recordar lo que comíamos o bebíamos de pequeños, con nuestras familias».

Y es ahí donde los locutorios muestran su verdadera función: no solo como puntos de envío, sino como espacios donde se preserva la identidad, donde cada billete enviado, cada paquete de harina comprado, forma parte de una historia mayor. En esos negocios pequeños gestos cotidianos sostienen vínculos a miles de kilómetros de distancia. Una historia de raíces, de relaciones que no se cortan y de comunidades que transforman la ciudad desde sus esquinas más invisible. Estos locales cumplen un papel vital que muchas veces pasa desapercibido, pero que late con fuerza en el corazón multicultural de Vigo.