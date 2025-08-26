Empujón para desarrollar en Alcabre vivienda, comercio, parques y viales

Sin tiempo que perder, el Concello está manos a la obra para desbloquear otros dos expedientes urbanísticos con la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en este caso que afectan a dos ámbitos colindantes en la parroquia de Alcabre que permitirán desarrollar tanto suelo residencial (50 viviendas) como comercial y que, en paralelo, permitirá ceder a la ciudad espacios verdes, dotaciones públicas y parques.

Por un lado, el Concello ya ha realizado, a instancias de los promotores, la solicitud ante la Xunta del inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada del PERI Cruceiro, un documento que ordena urbanísticamente un ámbito de suelo urbano no consolidado de 77.250 metros cuadrados comprendido entre la VG-20, la avenida de Europa y la rúa Castaña. El plazo previsto para la ejecución de la actuación es de cuatro años, contados desde la aprobación definitiva del PXOM, recoge la documentación.

La mayor parte (54.171 metros cuadrados) estará destinado a usos terciarios, destacando el desembarco de un gran centro de Bricomart —establecimiento de venta de materiales de construcción y reformas— en una parcela de más de 45.256 metros cuadrados, reservándose otros dos terrenos de 6.829 y 2.086 metros cuadrados para otras empresas. La altura máxima de las instalaciones, regula en el PXOM, será de cuatro plantas o 15 metros

Las cesiones para uso público de este desarrollo son también notables, destacando la parcela de 9.023 metros cuadrados que permitirá conformar un gran bulevar de 30 metros de ancho junto a la avenida de Europa entre el camiño Caringosa y la rúa Castaña, con espacios para peatones, bicicletas y zonas de esparcimiento y ocio.

Eje estratégico

Además, otro eje estratégico de este desarrollo urbanístico será la ejecución de un tramo del nuevo vial proyectado en el PXOM para prolongar la avenida de Marín hasta Alcabre por encima de la VG-20. Se mejorarán también las calles ya construidas para canalizar el crecimiento del tráfico previsto por la actividad comercial, lo que permitirá también disminuir el impacto del tráfico en las avenidas de Castelao y Europa. Asimismo, también se reservan otros 1.500 metros cuadrados para un uso dotacional. El PERI prevé además más de 800 plazas de aparcamiento, de las que alrededor de 165 serían públicas, así como más de 750 árboles.

Al otro lado de la rúa Castaña, por su parte, está ya activada la maquinaria administrativa para desarrollar un ámbito de 8.122 metros cuadrados (la Sareb es propietaria de más del 50% del suelo) destinado a uso residencial, pero que supondrá también importantes mejoras para toda la zona.

Desarrollos urbanisticos en Alcabre / Hugo Barreiro

Con un plazo de ejecución que asciende a nueve años, el PERI que ordenará el ámbito entre la rúa Castaña y camiño Freixeiro contempla otro tramo de la prolongación de la rúa Marín, dando continuidad al que se ejecutará en el PERI Cruceiro. Asimismo, los promotores de las edificaciones residenciales deberán ceder también al Concello zonas libres con una superficie de 950 metros cuadrados y equipamientos de 528 metros cuadrados.

El expediente, que debe recabar ahora en una primera fase distintos informes municipales preceptivos para continuar su tramitación, contempla la construcción de medio centenar de hogares, de los que cuatro serían unifamiliares y 46 de vivienda colectiva, reservándose un 30% de los mismos con algún tipo de protección, como marca el nuevo PXOM vigués. Los edificios, al igual que la zona colindante comercial, tendrán cuatro alturas. En los bajos, se permitirán otros usos, ya sean comerciales, para oficinas o dotacionales.

Por su parte, el nuevo vial tendrá una longitud de 16 metros en este tramo, será de doble sentido, incorporará 25 plazas de aparcamiento en sus laterales, una de ellas reservada para conductores con movilidad reducida, y habilitará aceras de 2,5 metros de ancho. También se mejorarán las actuales calles de la zona, ampliando la rúa Castaña y construyendo aceras en el camiño Freixeiro.

Por su cercanía a un elemento de interés patrimonial catalogado como es la Finca Villa Solita, el documento urbanístico ha extremado las precauciones y dejado un margen de seguridad para evitar cualquier afección al inmueble protegido.