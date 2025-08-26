El PXOM entrará en vigor con tres de cada diez parcelas urbanas todavía sin edificar

Vigo encara la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), prevista para mañana miércoles, con prácticamente tres de cada diez parcelas urbanas registradas en el municipio sin edificar, según los datos más recientes que divulga la Dirección General del Catastro correspondientes al cierre del segundo trimestre del presente año.

Están en esa situación 17.276 de los 58.946 terrenos urbanos que hay en Vigo, lo que supone un porcentaje del 29,3%, un nivel al que solo llega Santiago de las siete ciudades de Galicia y que es, por ejemplo, más del doble del que marca A Coruña, con apenas un 13,8% de parcelas sin edificar en estos momentos. Tras Vigo y Santiago, el siguiente municipio con más terrenos en esa situación son Ourense, superando el 23%, Ferrol (19,2%) y Pontevedra (15,1%), mientras que Lugo es la ciudad de la Comunidad con más parcelas edificadas, al quedarle pendientes apenas el 11,8%.

Existe, por tanto, un amplio abanico de posibilidades para activar desarrollos urbanísticos que contribuyan a aumentar el parque de viviendas, uno de los principales objetivos que marca el nuevo planeamiento para tratar de aliviar los precios tanto en el mercado de compraventa como del alquiler, que no paran de fijar récords en cada actualización. Durante su vigencia, el PXOM prevé la construcción de hasta 50.000 viviendas, de las que al menos el 30% deberán ser en régimen de protección.

Las casi 59.000 parcelas urbanas registradas por el Catastro en Vigo suponen algo más de 3.946 hectáreas de superficie, de las que el 73% está ya edificada, por lo que restan para su urbanización y desarrollo algo más de 1.064 hectáreas. En este sentido, de los 17.276 terrenos que pueden desbloquearse en la ciudad, la mitad de ellos (8.953) tienen una superficie comprendida entre los 101 y los 501 metros cuadrados.

Por lo que respecta al resto de parcelas en esta categoría, el Catastro refleja diferentes tamaños. Por volumen de terrenos, el segundo abanico de superficie más habitual es el comprendido entre los 501 y los 1.000 metros cuadrados, existiendo en estos momentos en Vigo 4.217 espacios de estas características, Mientras, hay registradas 2.121 parcelas cuya superficie oscila entre los 1.001 y los 10.000 metros cuadrados y 1.938 cuyo tamaño es menor de 100 metros cuadrados. Los grandes terrenos todavía sin desarrollar urbanísticamente en la urbe, aquellos que cuentan con una superficie superior a los 10.000 metros cuadrados, ascienden a 47.

Tomando como referencia los solares que ya se han edificado en Vigo, que superan los 41.600, cerca de la mitad (18.725) tienen una superficie que oscila entre los 101 y los 500 metros cuadrados, mientras que más de 10.000 terrenos se extienden entre los 501 y los 1.000 metros cuadrados. Completan el listado las 7.532 parcelas con una superficie comprendida entre los 1.001 y los 10.000 metros cuadrados, mientras que algo menos de 4.700 tienen menos de 100 metros cuadrados. El Catastro refleja, asimismo, que en Vigo se han edificado hasta 190 parcelas con una superficie por encima de los 10.000 metros cuadrados.

Distribución

Los datos catastrales reflejan que Vigo afronta la entrada en vigor del nuevo PXOM con un parque de bienes inmuebles de naturaleza urbana que ronda las 220.000 unidades y que ha aumentado cerca de un 9% en los últimos 15 años, cuando la cifra total se situaba en casi 202.000 unidades.

Más del 62% del total en la actualidad son bienes inmuebles calificados con uso residencial, un total de 138.841 pisos o casas que son un 7,4% más que las que había en la primera década de este siglo, una cifra que el consistorio pretende incrementar significativamente con la entrada en vigor del nuevo planeamiento y las distintas promociones en desarrollo.

En los últimos 15 años, además del parque residencial, los principales cambios que se han notado en el registro de bienes inmuebles urbanos tienen que ver con cómo se han disparado, por ejemplo, los locales con uso de hostelero y de ocio, que han pasado de los 247 que había en 2009 a los 967 de la actualidad, un aumento de casi el 300%.

También han subido, aunque en menor medida (un 33%), los bienes con uso de almacén, que en este período han pasado de los casi 31.200 a superar los 41.300, señalan los datos del Catastro. Han disminuido, por el contrario, los inmuebles con uso industrial. si en 2009 había casi 7.700, al cierre del segundo trimestre del vigente año la cifra se situaba en 6.654. Otras cifras que llaman la atención en la evolución comparativa entre los datos de hace 15 años y los actuales en relación a los bienes urbanos de Vigo tienen que ver con la subida de los inmuebles deportivo (de 167 se ha pasado a 310).

Apenas ha variado el parque inmobiliario vigués en lo relativo a bienes de uso comercial (por encima de los 10.000), los que se dedican a oficinas (alrededor de 3.700), los culturales (unos 300) y los religiosos (110), sanitarios (casi 200) o de espectáculos (una decena).

Con el modelo de ciudad aprobado hasta 2050 y en vísperas de que se cumpla el plazo que marca le legislación para que entre en vigor, habrá que ver en las próximas dos décadas cómo cambia Vigo y si se cumplen los objetivos de desarrollo previstos.