Varios colectivos piden al Concello paralizar las licencias de pisos turísticos
REDACCIÓN
La Plataforma contra la Masificación Turística, que engloba hasta 20 asociaciones de Vigo y Morrazo ha requerido al gobierno local una moratoria a la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos. Denuncian que esta «proliferación incontrolada» de pisos turísticos aumenta la presión sobre el precio de los alquileres y dificulta el acceso a la vivienda habitual.
