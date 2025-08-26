Cargos socialistas afean el «caos de descoordinación» ante los incendios

El secretario xeral del PSdeG-PSOE en la provincia de Pontevedra, David Regades, mantuvo ayer un encuentro telemático con alcaldes, portavoces y otros cargos municipales del partido en el que han coincidido en denunciar el «caos de descoordinación» y la «falta de prevención» por parte de la Xunta de Galicia en la lucha contra los incendios. Según recordó, este verano se han registrado en la provincia «hasta el momento» siete grandes incendios forestales de nivel 2, para los que el gobierno gallego «tuvo que acudir al mecanismo de apoyo estatal».

Tras censurar la falta de previsión por parte de la administración autonómica, Regades ha advertido de que «no puede ser que cada temporada estemos encomendados a la lluvia», y ha criticado que el gobierno gallego «se sume al coro de comunidades gobernadas por el PP que, en lugar de trabajar con políticas forestales serias, se dedican a hacer seguidismo de la estrategia de su partido», dijo.

El secretario xeral se ha referido, al respecto, al «despropósito» de reclamar más medios al Estado de los que están disponibles en el mecanismo de solidaridad de la UE, y ha trasladado una queja de los alcaldes y alcaldesas: la falta de medios que la Xunta pone a disposición de los ayuntamientos y el «galimatías» de transferencias de competencias impropias que, en parte, «explican la desorganización de este verano».

En ese sentido, se ha referido a la obligación de los ayuntamientos de notificar la obligación de limpiar las franjas secundarias, y ha subrayado que las entidades locales «envían miles de expedientes de incumplimiento, pero la Xunta no resuelve ninguno». Igualmente, ha apuntado que los permisos de limpieza urgente en parcelas con afectación patrimonial «tardan medio año» en ser autorizados por la Consellería de Cultura.