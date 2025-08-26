Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
Se trata de un chico que necesita medicación al que se le perdió la pista en la zona de la plaza de América
La asociación SOS Desaparecidos ha emitido la noche de este martes un aviso por la desaparición de un joven de 19 años de Vigo. El chico, Cristian F. R., falta de su casa desde la noche de ayer lunes, y fue localizado por última vez en la zona de la plaza de América.
El joven, de 1,80 de altura y complexión delgada, vestía una chaqueta roja, pantalón oscuro y tiene el pelo moreno. Según ha explicado a FARO su abuelo de acogida, tiene una discapacidad psíquica y necesita medicación diaria.
Este familiar, ha asegurado, tiene la curatela sobre el joven, es decir, tiene potestad para autorizar ciertas actividades del chico, pese a ser mayor de edad. Ayer, sobre las 21:30, recibió desde el móvil de Cristian un audio de una chica con la que estaba, en la que le pedía permiso para alargar la vuelta a casa. El abuelo le dio las 23:30 como hora límite.
Como tienen el móvil con control parental, saben que en ese momento estaba en el entorno de la plaza de América. Pero alrededor de media hora después, la señal se perdió. El abuelo está seguro que él u otra persona apagó el dispositivo, porque cuando eso ocurrió aún le quedaba el 13 por ciento de batería.
Desde entonces, no han vuelto a saber nada de él y han presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.
