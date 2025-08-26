Vitrasa amplía su flota, «la más joven de España», con cinco nuevos autobuses híbridos

El transporte público de Vigo rejuvenece. La concesionaria del servicio municipal, Vitrasa, ha presentado este martes los nuevos cinco autobuses del modelo Solaris Urbino 12 que destinará a la línea C1 y que modernizarán su flota hasta los 4 años de media. «Es la edad media más baja de ninguna ciudad de España», presumía durante la presentación Abel Caballero. Y es que el parque móvil de la compañía alcanza así los 124 vehículos para el transporte urbano, habiendo incorporado desde 2023 casi la mitad de ellos. A ellos se suman los dos autocares para el bus turístico y el "Pegaso" histórico de 1968.

A su vez, los más antiguos en servicio fueron los nueve adquiridos en 2012 que se jubilarán en los próximos meses, reduciendo los 5,5 años actuales de media al entorno de los cuatro. «En unos sitios sería nuevito, del trinco casi, y esto es Vigo y pone en valor el transporte urbano de la ciudad y lo que significa en su complejidad», enfatizaba el alcalde de la ciudad al recordar las 70.000 personas disgregadas fuera del centro urbano. Caballero también quiso reivindicar los descuentos vigentes para los usuarios de la PassVigo, que incluyen la gratuidad de para los pensionistas y los menores de 15 años.

Carlos González Lozano, Javier Pardo y Abel Caballero en el interior del nuevo autocar / Alba Villar

Los vehículos fueron matriculados el pasado 13 de junio y constan de doce metros exactos de largo. Estos destacan por su amplitud en el interior, una rampa reforzada para personas de movilidad reducida y otras facilidades como cargadores USB. Su capacidad máxima es de 102 personas -dependiendo de las sillas de ruedas en su interior- de las cuales 24 son con asiento. El precio de cada unidad ronda el medio millón de euros y reduce notablemente el consumo energético y la contaminación acústica gracias al sistema Start&Stop que apaga el motor durante las paradas.

Al mismo tiempo incorpora un sistema exigido por ley desde el 1 de enero y que ya está en otra veintena de autocares: un alcoholímetro indispensable para arrancarlo. El aparato situado en la cabina del conductor obliga a dar negativo antes de que se pueda poner en marcha el vehículo y ya está implementado en la línea A del aeropuerto. Está previsto que los cinco Solaris Urbino se vayan incorporando de forma progresiva a lo largo de esta semana.

El futuro de la concesión

La presentación de estos nuevos vehículos tuvo lugar en las instalaciones de la compañía en la Carretera de Camposancos. Allí estuvieron presentes, además del regidor, el segundo teniente de alcalde y edil de Fomento, Javier Pardo, y la concejala de Atención á Cidadanía, Patricia Iglesias López. Por parte de la filial del Grupo Avanza estaban el director, Carlos González Lozano y otros responsables de Vitrasa o el fabricante polaco.

Sin embargo, Caballero no quiso avanzar detalles sobre la nueva concesión que sucederá a la prorrogada desde 2020 en esta materia. El contrato de 460 millones de euros durante la próxima década sigue sin constar de pliegos a pesar de estar publicado el anuncio previo desde el 7 de abril. «Todo va muy bien, en tiempo y forma y lo conoceréis», aseguraba el regidor sobre el mismo, insistiendo que «las fechas las carga el diablo» y por eso no se han dado nuevos plazos. La actual prórroga ya caducó en el mes de junio, obligando al Concello a sacar uno provisional de un máximo de 24 meses.

Preguntado por los periodistas presentes, el alcalde negó que las incorporaciones de nuevo material estén relacionadas con una continuidad. «Es lo que toca, mientras dure el contrato tienen que cumplirlo y se están cumpliendo», apuntó.

Críticas del BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) afeó la presentación de los nuevos vehículos dado que la ciudad continúa con 250 frecuencias menos que fueron recortadas durante la pandemia. «Non hai posado fotográfico nin anuncio propagandístico que poida tapar a realidade de que a maior cidade de Galiza ten hoxe un peor servizo de autobús urbano que hai cinco anos», censuró su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, quien tachó de «obsoleto» el actual mapa de líneas.