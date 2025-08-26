El BNG pide retirar el busto de Juan Carlos

El BNG reclama que el busto de Juan Carlos de Borbón no regrese a la entrada del Concello tras su retirada por obras. Afirman que el emérito no merece honores por sus casos de corrupción o fraude fiscal entre otros, y que mantenerlo supondría avalar la impunidad de la monarquía. A su vez, reprochan a PSOE y PP su negativa a apoyar la retirada, lo que para los nacionalistas constituye un imperativo democrático y un gesto necesario para respetar la igualdad ante la ley.