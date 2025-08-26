Agrede a un vigilante tras robar alcohol

Dos individuos fueron detenidos por la Policía Local por delitos de robo. La madrugada del sábado, en Jacinto Benavente, un hombre de 30 años fue sorprendido forzando la puerte de un local. Horas después fue arrestado otro hombre que sustrajo una botella de alcohol en otro establecimiento e hirió al vigilante de seguridad.

