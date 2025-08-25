Turkish confirma que mantendrá la ruta entre Vigo y Madrid tras la compra de Air Europa

Despegue autorizado para uno de los principales motores para el aeropuerto de Vigo. La compra del 27% de Air Europa por parte de Turkish Airlines no supondrá ningún cambio en la operativa de la compañía líder en Peinador desde 2023, ya que los primeros documentos de la operación indican que los turcos mantendrán sin cambios las rutas de corto radio desde el hub de Barajas.

«La alianza prevista busca aumentar el número de turistas que visitan Turquía, así como su contribución económica, mediante una mejor conectividad en América Latina con una red complementaria a la de Turkish Airlines» explica en una presentación la compañía junto a un mapa de la nueva red. Además de los 22 destinos en América, ambas compañías ven un futuro «incluyendo los 15 destinos domésticos» en España dentro de los 33 servidos en Europa y Oriente Próximo.

Diapositiva de Turkish Airlines sobre la futura red que operará con Air Europa en España y América / Turkish Airlines

Y en ese listado la terminal olívica destaca por su excepcionalidad. Si bien es cierto que la aerolínea de Globalia conecta Madrid con Bilbao, Málaga, Alicante o las islas Canarias, pero Vigo y A Coruña dependen en gran medida de ella para los viajes directos a Madrid —aunque el tren ha ganado terreno— o los enlaces a otros destinos desde Barajas, algo que no peligrará y que incluso se potenciará con la nueva alianza.

Turkish Airlines es líder mundial en países servidos (131) y alcanza los 353 aeropuertos, cifra que crece hasta superar el medio millar con los códigos compartidos. Y en ese terreno será donde Peinador tendrá un importante salto cualitativo y cuantitativo. Aunque Air Europa ya ofrece esta combinación con Air France o KLM, la idea pasa por establecer un «puente aéreo» entre la ciudad del Bósforo y Madrid. Así, Vigo quedaría a poco más de cinco horas y una escala ágil del octavo aeropuerto mundial por número de pasajeros, con casi 80 millones en el último año.

Cesión de aviones y crecimiento

Según reportan medios como El Economista, el préstamo convertible en acciones vendrá de la mano de la cesión de 30 aviones de largo radio, probablemente del Airbus A330, que dedicarán a abrir nuevos mercados al otro lado del Atlántico y a aumentar su capacidad en la ruta estrenada esta primavera a Estambul.

A día de hoy la aerolínea turca ha alcanzado el límite de vuelos permitido por el convenio bilateral entre ambos países, lo que le lleva a utilizar aeronaves de más de 250 plazas en frecuencias desde Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. En el caso de Oporto la compañía turca oferta 14 viajes semanales por sentido.

En 2025 Air Europa ha consolidado su liderazgo (37,1% de cuota) en el aeropuerto de Peinador con 232.304 pasajeros y una ocupación media del 75%. Casi dos décadas después de su llegada a Vigo, la compañía de la familia Hidalgo, fundadora de Globalia, aspira a seguir batiendo récords, ahora con su futuro ya asegurado.