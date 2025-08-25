El «SeaDream II» atraca en Vigo en su ruta para amantes del vino por el Atlántico
Cada uno de los 83 pasajeros de este pequeño crucero ha pagado al menos 9.800 euros por el viaje
Nada que ver con las enormes moles en las que viajan miles de personas ni donde la palabra masificación no existe. Se trata de pequeños cruceros, o yates oceánicos como gusta llamarlos a sus operadoras, en los que viajan como máximo un centenar de personas rodeados de intimidad y ambiente casi familiar. Uno de ellos atracó en la mañana de este lunes en Vigo, donde ya había estado por primera vez el 7 de mayo.
Se trata del SeaDream II, un crucero pequeño en dimensiones pero grande en lujo, que llegó a Vigo en el marco de un recorrido temático dedicado al vino del que disfrutan 83 adinerados pasajeros de mayoría estadounidense, que disfrutan de un recorrido de auténtico lujo entre Burdeos y Sevilla de once noches de duración, en el que visitan San Sebastián, Bilbao, A Coruña, Vigo, Leixoes y Portimao y bodegas de vinos con D.O. Burdeos, Euskadi, Rías Baixas, Oporto y Algarve.
El precio está a la altura del servicio a bordo y arranca a partir de 9.800 euros por persona en camarote exterior de 18 m². Esta pequeña maravilla que lleva navegando desde 1984 fue consignada por la agencia Pérez y Cia., quien informó que el buque da trabajo a 94 cualificados profesionales. El próximo crucero que nos visite está previsto que sea el Star Legend, otra nave de ultra lujo, que lo hará el próximo viernes.
