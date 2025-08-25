Renovar el pasaporte y el DNI en Vigo, para septiembre

Entrar en la web de citas de la Policía Nacional para renovar el pasaporte o el DNI en Vigo se ha convertido este mes de agosto en un recorrido lleno de días tachados en rojo. El buscador avanza, las semanas se suceden y las primeras fechas disponibles ya no aparecen hasta septiembre. Lo que debería ser un trámite rutinario se ha transformado en una espera de varias semanas en la principal ciudad del sur de Galicia.

En el caso del pasaporte, las oficinas de Vigo solo ofrecen hueco a partir del 1 de septiembre. El calendario obliga a desplazar la mirada a otros municipios: en Salvaterra de Miño la primera cita libre se abre el 2 de septiembre, mientras que en Tui habrá que esperar al 4. La excepción está en Marín, donde todavía se encuentran huecos entre el 27 y el 29 de agosto. Son los últimos días de verano en los que será posible renovar el documento antes de entrar en el mes siguiente.

La situación es todavía más restrictiva para el DNI. En Vigo, la primera cita aparece el día 13 de septiembre. En Tui se retrasa todavía más, hasta el 19 de septiembre. Las únicas opciones de adelantar el trámite están en Salvaterra de Miño, que cuenta con citas entre el 25 y el 29 de agosto, en Marín, que ofrece los días 28 y 29 de agosto. Para quienes necesiten el documento con urgencia, estas son las únicas ventanas disponibles antes de mediados de septiembre.

El reparto de fechas dibuja un mapa desigual. Vigo, con mayor concentración de población, es también el primer punto en saturarse. Tui y Salvaterra, aunque más pequeños, muestran una dinámica similar y terminan posponiendo las citas hasta entrado septiembre. Solo Marín se desmarca: su menor presión de solicitudes la convierte en una alternativa para quienes no quieren esperar tanto.

El colapso de citas no es una sorpresa. Cada verano, el aumento de los desplazamientos internacionales dispara la demanda de pasaportes. A ello se suman las renovaciones habituales del DNI, necesarias para trámites administrativos, matrículas universitarias o gestiones bancarias. El resultado es un cuello de botella que se repite año tras año y que, en ciudades grandes como Vigo, se hace más visible.

En 2025, el efecto ha sido especialmente rápido: las citas de agosto se agotaron en pocos días y quienes no las reservaron con antelación se encuentran ahora con el calendario saltando directamente a septiembre.

Ante esta situación, la decisión es clara: esperar a septiembre para renovar la documentación en Vigo o desplazarse unos kilómetros hasta otra localidad que ofrezca margen en agosto. Marín y Salvaterra son, por ahora, las únicas alternativas para quienes no pueden dejar el trámite para después del verano.

Lo que para unos es un simple trámite se ha convertido para otros en un rompecabezas de fechas, trayectos y esperas. En la práctica, renovar el DNI o el pasaporte en Vigo se ha transformado este agosto en un pequeño viaje dentro de la provincia, un itinerario forzado que terminará, casi siempre, en septiembre.