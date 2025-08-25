Nintendo presume de consola en el centro
La compañía japonesa permite probar la Switch 2 en un espacio habilitado hasta hoy en Porta do Sol
B. Melchor / A. Bentrón
Porta do Sol se convierte desde el sábado hasta esta tarde en un paraíso para los amantes de Nintendo. La marca japonesa promociona su nueva consola, la Switch 2, en un espacio habilitado frente a la Praza da Princesa en el que se puede probar gratuitamente esta máquina, en venta desde junio. La olívica es la penúltima parada de la gira de la empresa nipona, que recorre España desde el pasado 2 de julio. Se despide de la ciudad hoy —está de 17.00 a 23.00 horas— para poner rumbo a Valladolid tras haber pasado ya por Sanxenxo del 19 al 21 de agosto.
El título estrella de esta gira es el Mario Kart World, el nuevo juego de la serie de carreras lanzado en junio. Nintendo reinventa su popular saga con un mundo abierto, 24 corredores y nuevos modos, como «Supervivencia» o «Libre». Además, cuenta con nuevos vehículos y personajes inéditos. Los asistentes también se pueden sumergir en el otro gran buque de la compañía: el Donkey Kong Bananza.
El espacio gaming de Porta do Sol ofrece, a su vez, la oportunidad de ponerse a los mandos y jugar a otros novedosos títulos de Nintendo Switch 2, como Hogwarts Legacy, con una versión optimizada para la consola; explorar la tierra de Hyrule con gráficos mejorados en The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Nintendo Switch 2 Edition; o formar parte de los épicos combates de Street Fighter VI.
