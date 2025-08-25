Vigo activa la transformación de Verbum en el Museo de la Historia de la ciudad

Luz verde para uno de los cambios más esperados en la oferta cultural de Vigo. El Concello ha activado este lunes los trámites para la conversión del Verbum en el Museo de la Historia de la ciudad, completando así la transformación prevista en el Plan Estratéxico de la Red de Museos Municipal presentado el pasado otoño. Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, quien apunta que se va a «iniciar la forma del estudio para que podamos contar toda la historia y señalizar los grandes hitos de la ciudad», reseñó.

Para ello se creará «una comisión de profesionales, mujeres y hombres expertos para ir haciendo la acción del proyecto con los hechos más destacados de la historia de Vigo», un movimiento que permitirá ir avanzando mientras se perfila esta mutación. Paralelamente, el Concello apostará por «exposiciones temporales» en el interior del edificio diseñado por César Portela.

Este paso da continuidad al traslado en diciembre de parte del tesoro arqueológico presente en los fondos del Quiñones de León a la Avenida de Samil. Este movimiento no solo ha permitido poner en valor restos cerámicos de los yacimientos romanos de Rosalía de Castrol y Areal, así como materiales de construcción de épocas anteriores relacionados con la industria lítica o metales. Así, el Concello logró recuperar una planta entera del Pazo Quiñones de León cerrada desde 2012, poniendo la guinda al centenario de la donación del singular edificio de Castrelos a la ciudad.

Los cambios se enmarcan dentro del citado «Plan Xeral» elaborado por la Concellería de Cultura para los museos municipales. Durante la redacción del citado documento rector de la red avanzaron que este centro debía convertirse en «una fábrica de ideas, emociones y experiencias capaces de generar orgullo y sentimiento de pertenencia», con propuestas «que emocionen, intelectualmente sugestivas y visualmente atractivos». «Queremos que sea una seña más de la identidad y la autoestima de nuestra ciudad», añadía este lunes el regidor.

Parte de las reservas arqueológicas ya en el Verbum / Pablo Hernández Gamarra

Para ello se ha licitado un contrato menor de servicios que tiene como objetivo desmantelar la exposición interactiva actual. Este adiós definitivo a la Casa das Palabras incluirá la retirada de los cubos, así como los aparatos eléctricos, luminarias, cableados, paneles y vidrios que los conforman. El presupuesto de licitación de esta intervención es de 16.940,00 euros (IVA incluido) por lo que podría acometerse en los próximos meses.

22 años sin mucha historia

El Verbum se inauguró el 25 de abril de 2003 tras quince meses de obras, siendo impulsado por el exalcalde y entonces responsable de Cultura, Carlos Príncipe. La construcción, que costó 9,3 millones de euros, fue financiada en un 70% con cargo a fondos de la UE y en un 30 con dinero procedente de las arcas municipales.

Pese a su privilegiada ubicación, diseño y servicios nunca terminó de despegar y en plena era de los smartphones buena parte de sus mecanismos interactivos quedaron obsoletos. En los últimos años ha servido principalmente como punto de recogida de dorsales para la carrera Vig Bay, plató para el cásting de figurantes en varios rodajes o sede de asambleas y otras reuniones.