Inmobiliarias de Vigo ya exigen 500 euros para poder hacer ofertas por un piso

Negociar el precio es algo común y aceptado a la hora de comprar una vivienda. Salvo casos excepcionales y pisos de nueva promoción, rara vez se vende un inmueble por la cantidad marcada por el propietario, que funciona únicamente como un punto de partida para una posterior rebaja pactada. Todo depende del dueño, aconsejado por la inmobiliaria, de cuánto están dispuesto a ceder. En España, el margen de negociación típico al comprar un piso suele estar entre el 5% y el 10% del precio inicial, aunque siempre en función de numerosos factores, especialmente de la urgencia del vendedor.

Las agencias inmobiliarias son perfectamente conocedoras de este proceso, y por eso de un tiempo a esta parte han empezado a exigir un pago de quinientos euros a todos aquellos potenciales compradores que quieran presentar una oferta por un piso. Es el caso, por ejemplo, de Remax Balaídos, una de las que cuentan con una mayor cartera de viviendas en la ciudad.

El procedimiento es simple: el interesado debe hacer una transferencia a la agencia de esos quinientos euros y firmar un documento donde se determine la cantidad ofertada por el inmueble. Esa propuesta tendrá una validez de dos días hábiles, que es el tiempo que tiene el propietario para contestar. En caso de aceptar la oferta, el comprador deberá incrementar el pago hasta la cantidad de 2.500 euros para la reserva del piso o casa, importe que formará parte de las arras. En caso de que la oferta fuese rechazada, se devolverá de forma inmediata la cantidad entregada en concepto de oferta. Sin embargo, esos quinientos euros se perderán si el propietario acepta la propuesta económica pero el cliente desistiese de comprar el inmueble.

En resumen: hay ya agencias inmobiliarias de Vigo que ya exigen dinero a todos aquellos que quieran presentar una oferta por un piso. Hay que tener en cuenta que es la propia agencia la que le traslada la propuesta al propietario, que no tendrá contacto con el comprador hasta que se formalice la reserva. De esta forma, las inmobiliarias se garantizan unos gastos de gestión por la mediación realizada, además del porcentaje que se llevan en caso de que se formalice la operación de compraventa.

Ese cobro por la realización de una oferta no es ilegal. Pero organizaciones de consumidores advierten que se trata de un nuevo abuso por parte de las inmobiliarias en el cobro de sus honorarios. Tal y como apuntan desde Facua, «el comprador tiene que hacer un acto de fe sobre la solvencia de la inmobiliaria». «Si la oferta no ha sido aceptada por el propietario será la inmobiliaria quien tendrá que devolverle el importe que le había entregado. ¿Qué sucede si la inmobiliaria no se lo devuelve? ¿Y si la empresa quiebra durante el proceso? ¿Y si el agente de la propiedad inmobiliaria desaparece? Evidentemente, pueden darse toda una serie de situaciones nada agradables para el comprador», apuntan.

El vicepresidente de Facua, Miguel Ángel Serrano, añade: «Todo lo señalado supone que al final nos encontremos ante un tipo de práctica que, por un lado, puede llegar a implicar una especial inseguridad al comprador quien, recordemos, en ningún momento ha contratado los servicios de inmobiliaria alguna. Por otro lado, parece obvio que es un tipo de práctica que puede limitar la capacidad negociadora del comprador y del vendedor y, consecuentemente, que ambas partes lleguen a un acuerdo».

Desembolsos en alquileres

Lo que parece claro es que cada vez se establecen más exigencias a la hora tanto de comprar como alquilar una vivienda. En el caso de los arrendamientos, tal y como ha informado FARO en los últimos meses, a los inquilinos por lo general se les exige en Vigo el pago de un mes de fianza, otro por adelantado y uno de garantías adicionales, además de un seguro de impago.

Es decir, alguien que quiere entrar en un piso que cuesta unos mil euros al mes, deberá adelantar unos 3.200, aproximadamente, contando dicho seguro. Y eso en el ámbito económico. Pero muchos propietarios también establecen otros requisitos como el veto a las mascotas o la prohibición de fumar en el interior de la vivienda.