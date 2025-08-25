Heridas y picaduras traen de cabeza a los socorristas de Vigo

Las heridas de bañistas y las picaduras de faneca, insecto y erizo en las playas de Vigo con socorristas fueron el motivo de seis de cada 10 asistencias en lo que va de verano, según los datos trasladados por el Concello y la empresa Salvar, Formar y Socorrer, que presta este servicio en los arenales de Samil y los 12 con bandera azul: Rodas, Fortiñón, Canido, O Vao, Fontaíña, Argazada, Tombo do Gato, Santa Baia, Carril, O Adro, A Punta y Mende.

Desde el 15 de junio hasta el pasado jueves, se registraron un total de 2.493 asistencias en las playas antes citadas. Destacan las heridas por el número de intervenciones (1.021), seguidas de las picaduras de faneca, insecto y erizo (512) y contusiones (81). Hubo 342 asistencias sanitarias por problemas leves, 49 por esguinces y luxaciones, 70 por menores extraviados, 29 por quemaduras y 25 por adultos extraviados. En 2024, hubo 3.289 asistencias, más que en 2023 —3.085— y menos que en 2022 —3.346—. En 2021, fueron 2.157, y, en 2020, año marcado por el COVID, se contabilizaron 1.947.

Hasta el 21 de agosto, Salvamento Marítimo realizó una evacuación desde las islas Cíes, mientras que fue necesaria en dos ocasiones la intervención del helicóptero medicalizado del 061 y/o del Servicio de Guardacostas para la atención de emergencias en el archipiélago. Por otra parte, no ha sido necesario por ahora este verano el uso de los desfibriladores externos instalados en las playas.

Otras atenciones sanitarias registradas fueron cinco rescates acuáticos, dos casos de insolación o golpe de calor, siete traumatismos y fracturas y 23 episodios de lipotimias o pérdidas de consciencia, una cifra superior a la de veranos anteriores. En lo que va de temporada, no se han registrado obstrucciones de la vía aérea por cuerpos extraños, posibles lesiones medulares ni paradas cardiorrespiratorias, recuperadas o no recuperadas.

Seguriaad garantizada hasta 2028

Las playas de Vigo tienen garantizada la seguridad hasta el verano de 2028. El Concello adjudicó a finales de abril el nuevo contrato de salvamento y socorrismo entre 2025 y 2028 para los distintos arenales de la ciudad entre el 15 de junio y el 15 de septiembre por casi 3,5 millones de euros.

Entre las funciones de los socorristas, se encuentran la señalización de las zonas de uso para bañistas y embarcaciones en cada playa, los rescates de agua —hay una moto acuática en Samil desde este verano—, la catalogación mediante banderas, el acceso al baño para personas con movilidad reducida o la asistencia sanitaria en primeros auxilios en caso de emergencia. Se espera que no tengan tanto trabajo esta semana. Se prevén lluvias desde el miércoles: regresarán con ligera bajada de temperatura.

Casi 50 evacuaciones en ambulancia

En lo que va de temporada estival, se han registrado 36 evacuaciones en ambulancia de pacientes a centros sanitarios, frente a las 66 contabilizadas en todo el verano de 2024. En cuanto a los traslados en ambulancia al puesto central de Samil, la cifra se sitúa en 11, la misma que se alcanzó el pasado año.

Este verano, atienden de las playas con bandera azul y Samil 70 socorristas, a los que se suman 24 agentes de la Policía Local, 12 socorristas adicionales en las piscinas públicas de Samil y una veintena de trabajadores de la limpieza. En total, según precisó a mediados de junio el alcalde, Abel Caballero, son unos 130 profesionales los que cuidan y dan seguridad en los arenales del municipio este verano. Entre los consejos más habituales: hidratarse con frecuencia, utilizar protector solar y buscar sombra cuando el sol pega más fuerte.