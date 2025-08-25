La Diputación organiza un taller sobre el uso de Instagram para empresas

La Diputación de Pontevedra organiza esta semana un nuevo taller de capacitación tecnológica en el marco del plan Rede SmartPeme+. La acción, denominada «Como utilizar Instagram para promover a túa empresa», en formato telemático y con inscripción previa, se celebra el miércoles entre las 11.00 horas y las 13.00 horas.

De uso sencillo y con un gran público potencial, Instagram permite a los profesionales y a las empresas conectar de forma rápida con su audiencia, creando una imagen de marca cercana y formando una comunidad activa alrededor de ella. En la sesión, los participantes conocerán sus funcionalidades desde un enfoque profesional y aprenderán a aplicar la mejor estrategia en función de sus objetivos. El taller será impartido por Laura Carrera, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas. Cuenta con una amplia experiencia asesorando a empresas de diversos sectores en el ámbito de la comunicación y el marketing digital.

La Diputación destina este año 1,45 millones a la Rede SmartPeme+ y Acelera Pyme Rural «para asesorar persoas emprendedoras desde as oficinas de Barro, Cambados, Lalín, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño e Vigo». «Desde esta rede, lévanse a cabo actividades formativas relacionadas co crecemento empresarial e a transformación dixital, asesorando a ata 2.500 emprendedores, autónomos e pemes ao ano e impartindo arredor de 200 talleres formativos e actividades complementarias», explican desde la entidad provincial.