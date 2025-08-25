Cuatro de cada diez vigueses nunca leen y solo el 9% lo hace todos los días

El último informe PISA de 2024 evidenció las carencias del alumnado gallego en lectura, retrocediendo casi trece puntos en una década. Para fomentar esta competencia, el Gobierno gallego introducirá en este curso 25/26 una «hora de leer» obligatoria y diaria en los centros educativos. Esta práctica se estrenará en septiembre y afectará a todos los colegios y a todas las etapas.

Esta medida buscar paliar no solo los malos resultados en el informe PISA, sino también fomentar hábitos de lectura entre los jóvenes, que precisamente no contemplan la lectura como uno de sus planes diarios, ni mucho menos. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) del 2024, cuatro de cada diez vigueses no leen nunca y solo el 9% lo hace de forma diaria.

Si extrapolamos estos datos por franjas de edad apreciamos que prácticamente la mitad de los jóvenes menores de 20 años leen al menos una vez a la semana. ¿Pero diariamente? Solo lo hace un escaso 8% de ellos.

En el caso de los adultos, entre los 20 y los 50 años, el porcentaje de vigueses que practica la lectura a diario sube al 10%, mientras que un tercio de ellos también reconoce leer al menos un día a la semana. En la franja de edad de mayores de 50 surge una contradicción: mientras son los que más leen a diario —el índice de lectores todos los días sube al 11%— son también los que menos lectura practican : el 43% de los mayores de cincuenta año no lee nunca.

Darle la vuelta a estos datos, particularmente en la población juvenil y adolescente es una de la intenciones de Educación. Según explicaban desde la Consellería, esa «hora de leer» es un «espacio temporal que se va a dedicar a la lectura diaria dentro del horario lectivo, cuya duración y momento determinará el centro dentro de su plan organizativo y en función del nivel educativo».

Su regulación y funcionamiento están todavía ultimándose, pero lo que está claro es que será una actividad «sistematizada» —la Xunta habla de un espacio «protegido en el horario escolar»— y que los centros dispondrán del apoyo de una «red de acompañamiento» integrada por mentores, profesorado experto y asesores de bibliotecas y de formación del profesorado, «que los ayudará al encaje de ese espacio dentro del horario lectivo» y también en el diseño del plan de lectura, escritura y acceso a la información con el que deberá contar cada colegio e instituto.

En todo caso, esa hora de leer, señalan, no se configurará a costa de «eliminar ninguna materia».