Las conexiones entre Vigo y Redondela tienen el peaje y bonos de tren más caros de Galicia
Audasa redondeó la tarifa de la AP-9 hasta los 1,20 euros para apenas cinco kilómetros de viaje desde el centro urbano
El abono mensual de Renfe duplica el precio ponderado del Eje Atlántico al superar los 35 euros
Vigo y Redondela funcionan casi como una misma conurbación. Prueba de ello fueron los miles de personas que este sábado se desplazaron a la villa de los Viaductos para su ya tradicional Entroido de Verán. Sin embargo, la movilidad sigue siendo una asignatura a mejorar debido a los precios fijados por Audasa y Renfe, los más altos dentro de Galicia si los calculamos en base a las distancias. Todo ello a pesar de que cada día más de 20.000 personas viajan entre ambos municipios, los dos más poblados del área metropolitana.
Desde el pasado 1 de enero las cabinas de peaje de Cabanas, en el lado sur del puente de Rande, exigen un pago de 1,20 euros por cada turismo. Además de suponer un 33% más que hace cinco años, la tarifa lo sitúa como el tramo más caro de los 219,6 kilómetros de trazado desde Ferrol a la frontera portuguesa. Así, los cinco kilómetros desde el acceso de Buenos Aires obligan a pagar 0,24 euros por cada mil metros recorridos. Aproximadamente, dos céntimos cada tres segundos en una tarifa más propia de un teléfono 902 que de una infraestructura de uso público.
La alternativa pasaría por usar la Avenida de Galicia (PO-323) o la Avenida de Ángel de Lema y Marina (N-552) que discurren en paralelo a ambos lados. Sin embargo, ambas tienen un tráfico bastante elevado al atravesar Teis, Chapela y varios polos industriales. A ello se suma la ilegalidad desde 2023 de la prórroga en la concesión de la Autopista del Atlántico denunciada por la Comisión Europea.
Un tren eficiente pero caro
Este coste podría no suponer un problema si el ferrocarril fuera una alternativa real. De hecho, en 2024 las cuatro estaciones del municipio —A Portela, Alta Velocidad, Picota y Cesantes— superaron por primera vez en la historia los 100.000 viajeros gracias a los descuentos vigentes desde 2022. No obstante, los nuevos abonos recurrentes estrenados el 1 de julio y su correspondiente redondeo al alza han disparado los precios.
Un abono de viajes ilimitados entre Vigo y Redondela cuesta ahora 35,25 euros tanto para los regionales de Guixar como los Media Distancia de Urzáiz. En este último caso la distancia es apenas de 11,6 kilómetros, prácticamente íntegros en túnel, que deja este viaje en «metro» en 3,04€ por kilómetro. En comparación, es más del doble que el coste hasta A Coruña (1,32€) o Santiago, con 1,48 euros. Incluso en los títulos de 10 viajes durante un año (9,65 euros) el coste es hasta un 80% más caro que el trayecto al resto de ciudades del Eje Atlántico, con 47 cént./km.
A ello se suma que, tal y como desveló FARO en su edición de ayer, Renfe lleva desde 1992 sin actualizar las «distancias comerciales» con las que fija las tarifas en Media Distancia. Esto provoca que el billete a Santiago tenga un sobrecoste del 11% y el tramo entre Pontevedra y Vilagarcía supere los 20 céntimos por kilómetro, el doble que en las líneas que no han sido mejoradas en las últimas décadas.
