El pionero del globo aeroestático que dejó su legado en el aire

En Vigo hubo un hombre que se atrevió a mirar el cielo de otra manera. Alfonso Lubián fue el primer gallego en pilotar un globo aerostático y convirtió lo que empezó como una curiosidad fotográfica en 42 años dedicados a volar.

Su aventura comenzó casi por casualidad, cuando trabajaba en el consulado de Cuba y unos amigos fotógrafos lo animaron a probar. «Una agencia publicitaria trajo un globo a la ciudad, me subí para hacer fotos desde el aire y ahí me quedé enganchado», expresa. Su primer vuelo lo tiene grabado en la memoria, despegó desde la plaza de la Peregrina, en Pontevedra. «Salir de un entorno urbano y encontrarte de repente en el aire fue un subidón terrible, pero a la vez muy placentero. Es como un balcón flotante, una visión de 360».

A partir de ese momento, la fotografía y la aerostación se convirtieron en dos oficios que le acompañaron gran parte de su vida. «Llegué a tener una compañía de publicidad de globos y, a la vez, un estudio fotográfico. Todo vino poco a poco, con esfuerzo y paciencia», explica. Los vuelos publicitarios fueron su sello en los primeros años, aunque tras la crisis de 2008 el negocio cambió y apostó por los turísticos. La demanda, asegura, creció de forma constante en las dos últimas décadas, con miles de pasajeros que buscaban la experiencia de sobrevolar Galicia desde un globo.

Las travesías duraban entre una y tres horas, aunque en alta montaña podían llegar a seis. De todas las experiencias acumuladas, Lubián se queda con los viajes sobre los Alpes y los Pirineos. «Volar a cinco mil metros de altura es lo más libre que te puedes imaginar. Es mágico, como estar en un balcón que se desplaza lentamente por la alta montaña». Sin embargo, no todo fue sencillo. Galicia, explica, nunca ha sido un terreno fácil para consolidar esta actividad, la niebla, el viento y el minifundio complican los aterrizajes y hacen imposible operar con globos grandes como los de Segovia o Cataluña.

Alfonso Lubián en un viaje en Túnez.

El cierre de su empresa en 2022 puso fin a más de 4 décadas de actividad profesional. «Es un machetazo. Cuando haces algo que te apasiona, dejarlo es más doloroso. Pero al cumplir 70 años ya no puedes volar comercialmente», reconoce. Desde entonces, el piloto ha seguido vinculado al aire a su manera, participa en festivales internacionales en México, Japón, Brasil o Arabia Saudí, donde los paisajes y la magnitud de los eventos le permiten seguir disfrutando de su pasión, ahora sin la presión del negocio.

En México, por ejemplo, ha volado en León, donde cada año se reúnen más de 300 globos procedentes de todo el mundo en un festival multitudinario que él recuerda como «una zona turística pero industrial, con todo pagado, desde el transporte hasta el alojamiento». En Arabia Saudí, país al que ya ha viajado en tres ocasiones, asegura haber encontrado «paisajes alucinantes, con cañones y formaciones rocosas que parecen arquitecturas». «En estos lugares incluso te pagan por asistir, porque lo que buscan es promocionar el turismo», afirma.

Pero la historia no terminó con él. «Tengo un hijo mayor que se hizo piloto de globos. Y ahora mis gemelos, de 24, también se acaban de unir al oficio. La saga continúa», cuenta con orgullo. Él, mientras tanto, sigue disfrutando del aire sin prisas, como siempre lo definió. «Volar en globo te da una satisfacción muy grande, te ayuda a ver los paisajes con más espiritualidad».