Afloran los pilotes de Peiraos do Solpor

Peiraos do Solpor, el ambicioso proyecto del Puerto de Vigo que plantea un gran observatorio marino en Bouzas, empieza a tomar forma. Concretamente, ya están instalados los pilotes sobre los que se asentará la estructura del observatorio, por lo que las obras avanzan a buen ritmo para que se cumplan los plazos anunciados: que el proyecto esté listo en el primer semestre del próximo año.

El antiguo cargadero de mineral de Rande se usará para la construcción de un sector del observatorio submarino a escala que permitirá validar el modelo constructivo. En el astillero vigués Cardama se trabaja en la construcción de la losa inferior del observatorio, una herramienta de visión y monitorización única con objetivos divulgativos, educativos, recreativos y de concienciación ciudadana.

El observatorio se construirá con una camisa interior de acero que aportará hermetismo al conjunto, mejorando las condiciones de seguridad para los usuarios. Mientras tanto, en el paseo de Bouzas ya se han ejecutado dos plataformas de trabajo sobre la escollera para posicionar a los equipos necesarios para construir y habilitar los elementos de apoyo del visor submarino y de cada uno de los miradores. Para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas, se ha reforzado el firme del carril bici, que permanece abierto cuando no se ejecutan trabajos sobre el paseo.

Peiraos do Solpor es una iniciativa promovida y ejecutada por la Autoridad Portuaria de Vigo, novedosa y única en un puerto, que busca la apertura de la terminal olívica a la ciudad, apostando al mismo tiempo por un desarrollo sostenible, la concienciación ambiental y la innovación tecnológica. El proyecto cuenta con un presupuesto de 5,4 millones, de los que 3,8 son fondos Next Generation y el resto lo financia la propia Autoridad Portuaria de Vigo.