Una web potenciará la relación de la valedora de Vigo con la ciudadanía

Servir de puente entre los vecinos y las instituciones y contribuir a mejorar su bienestar. Es el objetivo que se ha marcado la valedora da cidadanía, Dolores Galovart, desde que asumió el cargo ante el pleno municipal, hace justo seis meses. Y, para seguir lográndolo, tiene claro que la institución, con sede en la cuarta planta del edificio de la Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), debe ser más conocida y ofrecer más facilidades para establecer contacto con la gente. Es el motivo que está detrás de la nueva página web, que se lanzará a principios de septiembre.

«Ya la tenemos lista. Estamos haciendo las últimas correcciones», destaca Galovart, que sustituyó en el cargo a Luis Espada. Señala que servirá para que los ciudadanos puedan informarse de las funciones atribuidas a la institución que representa, presentar una queja de forma fácil, trasladar sugerencias o pedir cita para acudir de forma presencial a hablar con ella. Otro cambio de esta nueva etapa de la Valedoría da cidadanía de Vigo: presume ya de nuevo logo, que se puede ver en la fachada de la Casa das Artes. Fue elaborado por la agencia Ecovigo.

«Muestra la V de Vigo y de valedora y usa un color rojo que es el mismo que el del Concello. Lo que cruza son los ciudadanos. Me parece muy descriptivo, muy bonito y actual. Lo estamos utilizando», anota Galovart antes de subrayar que el objetivo es darse a conocer «con la web y redes sociales y acudiendo a asociaciones de vecinos y centros educativos», donde informarán a los menores sobre los derechos que tienen y cómo defenderlos. «Fui vicevaledora do pobo de Galicia e hicimos un folleto sobre los derechos de los niños. Se los entregábamos a los padres cuando iban a registrarlos al Registro Civil. Es posible que hagamos algo parecido», avanza.

En este nuevo capítulo de la entidad y de su trayectoria profesional, Galovart cuenta con la ayuda de Gloria del Río (Vigo, 1957), vicevaledora. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, fue de 2000 a 2006 asistente del director de Planificación y Estudios en la etapa en la que se planificaron y ejecutaron las fusiones de la Caja de Ahorros de Ourense y Caja de Ahorros de Pontevedra y, de 2006 a 2014, asistenta personal del director general. Entre 2010 y 2024, fue presidenta del Comité Local de Unicef en Vigo y vicepresidenta a nivel autonómico.

Galovart recuerda que se trata de «cargos honoríficos, no remunerados». La exjueza, ya jubilada, reconoce que le dedica «bastantes horas» a esta ocupación, tanto de forma presencial como telemática. En estos seis meses, destaca que se ha logrado «agilizar mucho la tramitación», que es «más sencilla que antes», cuando destacaba por ser «más burocrática». También pone en valor la buena relación con el Concello: «Llamo a los funcionarios y siempre se ponen al teléfono e intentan ayudar; la relación es muy cordial. Con los concejales, sobre todo, con los que tenemos un trato más directo por la idiosincrasia de la queja, la relación es buena: respetan la institución y procuran facilitar la resolución de los casos. Estoy muy contenta».

Alianza con la Fiscalía

Entre los problemas a los que se ha tenido que enfrentar como valedora, destaca el protagonizado por una persona que hacía ruido «las 24 horas del día» a unos vecinos que llevaban «desde 2017» intentando solucionar esta situación: «Necesitaba valoración psiquiátrica y, en alianza con la Fiscalía, logramos que el juez dictase un auto para su ingreso psiquiátrico urgente. Una señora nos trajo a la oficina un ramo de flores a modo de agradecimiento». Para Galovart, el cargo de valedora es «una nueva oportunidad de ser útil en la sociedad, de ayudar»: «Es de las cosas que más pueden satisfacer a las personas».