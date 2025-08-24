Vigo cuenta ya con una resonancia que detecta cardiopatías sin síntomas

Revolución en el diagnóstico de enfermedades cardíacas en Vigo. La ciudad olívica es la única de Galicia que a partir de septiembre dispondrá de una resonancia magnética con la tecnología avanzada MyoStrain para la detección precoz de disfunciones miocárdicas en pacientes asintomáticos, oncológicos y otros perfiles de riesgo cardiovascular, con patologías impercentibles con cualquier otra prueba diagnóstica. La resonancia magnética MyoStrain, concretamente, estará operativa en el hospital Vithas Vigo y proporciona una evaluación rápida, precisa, reproducible y no invasiva de la función cardíaca antes de que aparezcan síntomas y daños irreversibles, permitiendo intervenciones quirúrgicas más tempranas y mejorando el diagnóstico de los pacientes.

El software con el que cuenta esta resonancia magnética reduce el tiempo de la prueba de cuarenta a diez minutos, tal y como apuntan desde el hospital, «sin contraste ni radiación, mejorando la experiencia del paciente».

La resonancia magnética con MyoStrain garantiza una exploración cardiaca en 12 latidos y en 10 minutos, proporcionando una puntuación de la salud del corazón sencilla y fácil de entender. Cuantifica la contracción en 48 segmentos del corazón y divide el número de segmentos sanos entre el total de segmentos para mostrar el porcentaje total del miocardio que funciona con normalidad. Permite la monitorización de la enfermedad cardiaca, la estratificación de su gravedad y valora la eficacia del tratamiento a seguir en pacientes de riesgo cardiovascular como hipertensos o diabéticos, entre otros. Detecta de forma precoz la toxicidad de la quimioterapia en el corazón de los pacientes oncológicos, antes de que el daño sea irreversible, permitiendo al médico modificar el tratamiento.

«La tecnología MyoStrain nos permite ser más exactos detectando disfunciones cardiacas en pacientes, antes de que presenten síntomas o daños cardiacos irreversibles, por lo que podemos anticiparnos para dar una atención cardiaca más personalizada y preventiva», señala el cardiólogo Manuel Barreiro, responsable de imagen cardiaca en Vithas Vigo.

La máquina proporciona información procesable para ayudar a los cardio-oncólogos a detectar y gestionar de forma proactiva los efectos cardiotóxicos de la terapia contra el cáncer en el corazón sin interrumpir el cuidado del cáncer. Los médicos podrán utilizar este enfoque para determinar las estrategias de tratamiento cardioprotector, optimizar la eficacia del tratamiento protector y supervisar la salud del corazón del paciente a lo largo de la terapia contra el cáncer.

Para el doctorRafael Rivero, director médico de Myocardial Solutions, desarrolladora del software, «la incorporación de MyoStrain en Vithas Vigo supone un paso decisivo hacia la detección precoz de la disfunción cardíaca. Esta tecnología nos permite, en 10 minutos y sin necesidad de contraste, cuantificar la función del corazón con una precisión de 48 segmentos. «Esto no solo mejora la capacidad diagnóstica, sino que abre la puerta a tratamientos más personalizados y eficaces para nuestros pacientes. En Vigo contamos con una población que presenta perfiles de riesgo cardiovascular muy diversos: desde pacientes oncológicos sometidos a tratamientos cardiotóxicos, hasta deportistas de alto rendimiento y personas con factores de riesgo acumulado», añade..