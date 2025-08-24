Vigo es la ciudad española con un mayor apoyo social al fútbol femenino

Este verano estuvo marcado, en el ámbito deportivo, por la Eurocopa femenina de fútbol, una competición donde la selección española quedó subcampeona tras un cruel desenlace en la final, perdiendo en la tanda de penaltis ante Inglaterra. Pero lo cierto es que la selección generó una enorme expectación durante todo el torneo. Con el foco mediático puesto en el fútbol femenino, JD Sports ha analizado las tendencias anuales de búsqueda en Google para descubrir qué municipios españoles muestran mayor afición a este deporte.

Y el estudio realizado ha revelado que Vigo, la mayor ciudad de Galicia, es el municipio con mayor interés social por el fútbol femenino. Concretamente, las búsquedas en Google entre los vigueses han experimentado un crecimiento anual del 247%, con 16 búsquedas por cada 10.000 habitantes. Según JD Sports, la clave para entender el furor por esta disciplina en Vigo en los últimos años «es un notable aumento en la inversión y el apoyo social». Además, señalan «el orgullo regional» y las iniciativas locales que promueven la igualdad en el deporte han contribuido a un interés creciente, reflejando en el mayor repunte interanual de búsquedas y colocando a Vigo en la cima del deporte femenino en cuanto su respaldo social.

A Coruña está en el cuarto lugar, reflejando el creciente apoyo que el fútbol femenino tiene en Galicia, demostrando además que ciudades como la olívica o herculina superan en el seguimiento de este deporte a otras mucho más grandes y pobladas. «Esto demuestra que el orgullo local, la cobertura mediática regional y las iniciativas comunitarias desempeñan un papel esencial en la consolidación del interés, incluso en lugares (como Vigo) sin equipo en la primera división de la liga femenino o representación en la selección», apuntan desde JD Sports.

Los expertos comentan que «varias ciudades registran un crecimiento interanual de dos o incluso tres dígitos, lo que refleja el creciente interés nacional por el fútbol femenino». «Estos picos indican el éxito de campañas locales, una mayor visibilidad en los medios y un cambio cultural en torno al fútbol femenino», añaden.

A través de análisis SEO se ha conseguido determinar el volumen de consultas mensuales en Google y la tendencia interanual de búsquedas de «fútbol femenino» en los veinte municipios españoles más poblados. A continuación, se normalizaron los datos calculando las búsquedas per cápita y asignando a cada puntuación una clasificación ponderada para determinar los cinco primeros puestos, con Vigo en primer lugar y por encima de ciudades como Barcelona, que tiene el equipo de fútbol femenino más laureado de España con estrellas como Aitana Bonmatí o Alexia Putellas, o de Bilbao y Madrid.

La selección en Balaídos

Hay que recordar que Vigo se convirtió el pasado 8 de abril en la capital ibérica del fútbol femenino al acoger el partido entre España y Portugal de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Las vigentes campeonas del mundo se presentaron en una ciudad que ha estrenado esta temporada con As Celtas un proyecto que intentará alcanzar la Liga F en pocos años y que ya reunió a más de siete mil espectadores en las gradas del coliseo vigués durante su debut oficial. Una hora antes del partido entre España y Portugal, la Federación Española de Fútbol organizó un homenaje musical a las mujeres gallegas con la actuación de Kike Varela y de Ferriñas Bravas. El Dj y el grupo de pandereteiras amenizarán la previa del partido interpretando temas como Micaela. Unas actuaciones que congregaron a miles de vigueses en los alrededores del estadio municipal de Balaídos.

La entrada para ver a las campeonas del mundo también fue excepcional, con más de 15.500 espectadores, que presenciaron la goleada de España por 7-1 contra Portugal. En un año, además, donde se cumplió un siglo del primer partido femenino que se disputó en Galicia, un duelo entre el Atlante y el Bruselas Fémina Club en Coia, por entonces feudo local del Celta.