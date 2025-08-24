La UVigo vuelve a la actividad tras el parón por las vacaciones en agosto

Tras permanecer cerradas entre el 4 y el 18 de agosto con motivo del periodo vacacional de verano, todas las instalaciones, centros y dependencias de la Universidad de Vigo reabrieron el pasado martes, aunque con horario reducido, de 9:00 a 14:00 horas, correspondiente al horario de verano.

Está previsto que los horarios habituales se retomen a partir de septiembre, mes en el que también dará comienzo el nuevo curso académico, fijado para el día 8. Como es habitual, los días 3, 4 y 5 de ese mes se celebrarán las jornadas de bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso en los tres campus de la institución. Concretamente, en el campus de Vigo esas jornadas se celebrarán el 5 de septiembre, de 10 a 13 horas, en el pabellón deportivo.

Así, se proporcionará a los estudiantes información clave como opciones de transporte y alojamiento; servicio de posgrado; biblioteca; atención a la diversidad; unidad de igualdad; delegaciones y asociaciones de alumnos; estudios de movilidad, como el Erasmus; Centro de Linguas; opciones de empleo y emprendimiento; y propuestas de voluntariado y asociacionismo, entre otros aspectos.

De esta forma, los estudiantes pondrán informarse sobre todos los servicios que ofrece la universidad y también recibirán la agenda del próximo curso, además de algún otro regalo.

El cierre estival, una medida que la Universidad puso en marcha por primera vez en 2019, forma parte de su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Durante este período, se mantuvieron servicios mínimos para garantizar la operatividad esencial, con personal técnico asignado a centros estratégicos como el CACTI, el animalario del CINBIO, el CIM, la Unidad de Servicios Generales de Apoyo y el Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATIC).