El tren Vigo-Santiago tiene un sobrecoste del 11% porque Renfe lleva 30 años sin actualizar sus distancias

En las asociaciones de viajeros del transporte público existe una coletilla común al afirmar que con el tren de Alta Velocidad, «las distancias se miden en tiempo, no en kilómetros». Sin embargo, para Renfe ambas medidas no son válidas actualmente. Y es que la operadora pública lleva más de tres décadas sin actualizar las tablas con las que calcula las tarifas por kilometraje de sus rutas de Obligación de Servicio Público (OSP). Esto provoca que algunos trayectos, como el Vigo-Santiago o el Pontevedra-Vilagarcía, cuesten hasta el doble que otros donde no ha habido ninguna modificación en el trazado.

Esta diferencia ya se podía ver en algunos cálculos de los viajeros habituales, pero ha sido la denuncia de un vigués que se desplaza con su bicicleta en ferrocarril la que ha confirmado este «desfase». Hasta el 15 de julio era obligatorio el pago de un suplemento de 3 euros para los viajes de más de 100 kilómetros, cifra que no se alcanza en el trayecto entre Vigo y Santiago de Compostela: 94 kilómetros exactos en el caso de la línea de Alta Velocidad y 96,4 por el trazado convencional desde Guixar. Esto propició que Pablo Fernández Soneira elevase una queja a la Valedora do Pobo que fue respondida por la operadora sin réplica posible.

La construcción del Eje Atlántico en el nuevo milenio permitió rectificar los trazados entre Arcade y Pontevedra —eliminando el paso por Figueirido— y especialmente entre Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. En este tramo se cerró parcialmente la variante de Portas, convirtiendo la mitad norte en una senda ciclopeatonal y la otra en un ramal hasta las inmediaciones de la antigua azucarera de Caldas de Reis. Esto ha provocado que un billete sencillo cueste 5,25 euros para recorrer los 26 kilómetros, lo que equivale a 20 céntimos cada mil metros recorridos.

La cifra casi duplica el coste (12 cént./km) de ir de Vigo-Urzáiz hasta A Coruña (154,7 kilómetros) o el ya citado caso hasta la capital. En el extremo contrario está la decimonónica línea entre la ciudad herculina y Ferrol, con 6,30 euros por billete para sus 69,9 kilómetros al no haber tenido ninguna mejora en las últimas décadas. Situación similar se da en la línea del Miño y sus 131,4 km por 12,9 euros.

Fórmula de «estabilidad»

«Las tarifas de los servicios de Media Distancia son fijadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos», explican desde la operadora, añadiendo que los precios se establecen al aplicar una fórmula general: «la distancia comercial y la base de percepción», donde varía en función de la categoría de la línea. A ello se suman las actualizaciones anuales conforme al IPC.

Respuesta de Renfe sobre los kilometrajes reales del tren en Galicia / FdV

«Cabe destacar que el concepto de distancia comercial, sobre el cual se tiene establecida la constante fija de la estructura de precios de Media Distancia, no tiene por qué coincidir con las distancias «reales» o «de infraestructura» y se basa en un sistema aprobado por Renfe en octubre de 1992, y vigente aún en la actualidad», añaden en su respuesta. Esto provoca que las obras de mejora de los últimos 30 años no se reflejen en las tarifas.

«Esta circunstancia dota de estabilidad a la formación del precio, evitando que la infraestructura lo altere, como consecuencia de obras en la vía, desvíos o reubicación de una terminal», justificaba la compañía en su respuesta, añadiendo que «también ocurre con otros modos de transporte como el de carretera. Mientras tanto, los gallegos seguirán pagando un «extra» de hasta el doble del precio real por sus viajes en tren.