Oda a San Bartolomeu en Valladares

Vigo va de romería en romería. Con la de San Roque y la de Nosa Señora da Alba todavía en el retrovisor, llegó la de San Bartolomeu, el santo conocido por quitar el miedo y cuidar a quienes padecen enfermedades nerviosas: deben acudir a una de las misas que se organizan y, después, golpear suavemente su cabeza contra la imagen del venerado. Se celebra hoy en el monte Alba, en la parroquia de Valladares, y es una de las festividades más enraizadas y animadas del verano olívico.

Acabada la misa en honor al santo en la iglesia parroquial de San Andrés de Valladares, que empezó a las 8.30 horas, los devotos, agraciados con vistas a la ría de película, llevaron a hombros y acompañaron en la subida a la imagen de San Bartolomeu hasta la ermita del monte Alba, que acoge cuatro eucaristías a lo largo de la jornada de hoy. En torno a 5 kilómetros en pendiente para cumplir con la tradición y reconocer las acciones al homenajeado, protector de la salud, sobre todo, mental. También salió la figura de la Virgen del Alba, subida hasta la ermita el fin de semana anterior.

Esta clásica romería, con orígenes a finales del siglo XIX, combina el fervor de los creyentes a través de actos religiosos con el encuentro de los vecinos de todas las edades, que se animan a participar por devoción... y por la comida y la música: los encargados de ambientar hoy la cita son la Charanga Charamujas y el grupo de gaitas No colo do vento. El viernes 15 de agosto fue el día grande, dedicado a la Nosa Señora da Alba, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. El 8 de septiembre, los devotos descenderán su imagen, así como la de San Bartolomeu, que volverán a la iglesia parroquial de San Andrés de Valladares, en la que permanecerán hasta el próximo verano.

La fiesta sigue la semana que viene en la parroquia, que festeja el San Campio desde el miércoles hasta el martes siguiente. Uno de los platos fuertes será la actuación el lunes de la orquesta El Combo Dominicano.