Memorias de la movida viguesa

«Vigo ya no es lo que era». Una frase que resuena en cada rincón de la ciudad y en cada conversación entre generaciones. Los jóvenes la escuchan de sus padres, pronunciada con melancolía entre anécdotas de un pasado vibrante, cuando la noche era un viaje sin fin, desde las Siete Torres en Teis hasta el Public en Samil.

En los años 80 y 90, Vigo fue uno de los epicentros de la movida gallega. Hoy, muchos locales como Oliver o Sol ya han cerrado sus puertas, pero aún hay lugares que se mantienen firmes, resistiendo al paso del tiempo y a las modas pasajeras.

En medio de la Rúa Real, O Ovo es mucho más que un bar de copas: es un pedazo de la historia olívica. Sus paredes características paredes azules, gastadas por los años, pero repletas de historias, dan la bienvenida desde 1986 a todos los que cruzan su puerta. Detrás de la barra, entre decenas de botellas y los míticos huevos cocidos, está Manuel, el dueño.

La clientela ha cambiado con los años y el bar ha visto «todas las generaciones», como explica Manuel, pero una constante se mantiene: los chupitos. Cada una de las setenta combinaciones lleva el nombre de sus propios clientes, un guiño al recuerdo y a la cercanía. Su producto estrella sigue «al mismo precio desde que se cambió la moneda: de la peseta al euro»: un euro. La familiaridad y los bajos precios han hecho que pedir un «Piruleta» o, para los más atrevidos, un «Diego Cid», sea casi un rito nocturno de la ciudad.

A unos pasos, el Tipo X baja el volumen de la calle para encender su propio universo musical. Fundado el mismo año que O Ovo, es un refugio para quienes entienden la noche como un viaje sonoro: más de 3.200 CDs y cerca de mil DVDs se apilan en estanterías que parecen infinitas.

En pleno siglo XXI, no hay playlists predeterminadas, solo discos que mantienen un pequeño santuario de resistencia cultural. El ambiente familiar atrae a gente de todas las edades, compartiendo barra, recuerdos y canciones, mientras las paredes cargadas de fotografías de conciertos y carátulas convierten cada visita en un viaje en el tiempo.

Bar Tipo X. A la derecha, su dueño, Fran, con dos clientes. / Alba Villar / FdV

En pleno barrio de Vinos, ese laberinto de calles estrechas donde generaciones de vigueses han empezado sus noches, se levanta O Lar do Viño, un clásico que lleva más de cuarenta años resistiendo al tiempo. Aquí, el aire huele a vino y tapas, y el local mantiene su aspecto, su carta y sus precios prácticamente intactos: cañas heladas, bocadillos imposibles de acabar y precios que apenas han cambiado desde que los universitarios de los ochenta llenaban la barra. Sus azulejos claros y las mesas de madera desprenden la familiaridad de un comedor casero donde nadie es forastero. Un lugar donde la esencia de Vigo se refleja.

Del Manco a Vanitas: así vivimos la 'movida' viguesa los que fuimos a la EGB /

Para hablar de paradas obligatorias en la ciudad hay que mencionar Churruca, una calle que desde los años 80 se ganó el título de «la milla del rock» gracias a sus pubs, bares y salas que nunca dejaron de sonar. Entre fachadas desgastadas y portales que se convierten en salas de espera improvisadas, se han conjugado recuerdos colectivos. Dominando uno de los callejones está Havana 20, con sus oscuras luces de neón y botellas que reflejan años de historia. Famoso por sus legendarios «Súper 2» —dos copas a precio de una— ha dado de beber a generaciones de universitarios.

Aunque en pleno corazón del barrio, el recuerdo del reciente cierre de Churruca 20 todavía flota en las conversaciones, pero la llama de la movida viguesa no se apaga: basta con bajar un poco más la calle para encontrar La Iguana, templo del rock alternativo que durante 35 años ha acogido a bandas emblemáticas como Green Day en escenarios tan pequeños que los conciertos se viven como un latigazo eléctrico.

La Iguana, un fin de año. A la derecha, en la actualidad. / Ricardo Grobas / FdV

Para los que buscan un ambiente más oscuro, Transylvania es un refugio metálico de paredes negras y guitarras densas. Pasear por Churruca es entender que Vigo ha cambiado, pero la esencia de su movida sigue ahí.

Justo cuando la noche empieza a brillar surge el 20th Century Rock (conocido como Twenty), un espectáculo visual que ilumina el Arenal desde 1998. Su recibimiento con motos Harley y un coche colgado del techo fue su principal reclamo en los primeros años y en la actualidad. Hoy, 25 años después, mantiene esa estética y espíritu rockero americano con jukeboxes, neones y paredes repletas, consolidándose como referente nocturno en la ciudad .

20th Century Rock. A la derecha, en la actualidad. / Jose Lores

La conocida movida viguesa queda en la memoria de quienes la vivieron, pero lugares como los mencionados recuerdan que esa esencia puede perdurar. Entre luces de neón, risas compartidas y chupitos con nombres que solo tienen sentido para quienes los piden, Vigo demuestra que lo auténtico siempre tendrá cabida y que la noche todavía tiene muchas historias por contar.

Desde los años 80, cuando bandas locales y DJs pioneros transformaron la ciudad en un referente de cultura alternativa en Galicia, hasta la actualidad. A pesar de que la ciudad cambie, sigue conservando rincones donde la movida todavía late con fuerza.