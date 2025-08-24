Las máquinas de apuestas se reducen, pero no los adictos: «Llegan menores»

Los juegos de azar y apuestas han acompañado a la sociedad desde hace décadas, pero los avances tecnológicos han abierto una larga lista de modalidades para tratar de «enganchar» a cuantos más clientes, mejor. Así, el juego online se ha consolidado en los últimos años y está atrayendo a un público especialmente joven, lo que está haciendo que cada vez se rebaje más la edad media de las personas con ludopatía que requieren atención especializada para salir del bache en el que se han metido.

«Estamos viendo que vienen cada vez más jóvenes, incluso menores de edad, con problemas de ludopatía y que necesitan ser tratados, mayoritariamente varones», explica Juan Lamas, presidente de la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos (Agaja), una agrupación que está a punto de soplar las velas por su 35 aniversario y que ha visto casos de todos los colores.

«La forma de juego cambió mucho, antes era sobre todo gente mayor con problemas con las tragaperras, pero ahora la mayoría vienen por el juego online y las apuestas deportivas, a las que tienen muy fácil acceso cualquiera», critica Lamas.

Y es que, pese a que las cifras totales de máquinas de apuestas deportivas y de tragaperras está en niveles inferiores a los registrados hace un lustro, según los datos facilitados por la Consellería de Facenda, órgano competente en la regulación de este tipo de elementos.

En la ciudad, hay en estos momentos 374 máquinas de apuestas y 742 de las tipo B (coloquialmente conocidas como «tragaperras»), lo que sitúa la cifra total en 1.116, cantidad que es un 9% inferior a la que se registraba en 2020, cuando el censo autonómico en Vigo anotaba 1.227 máquinas de azar y apuestas (832 y 395, respectivamente).

«Hay que ver esto como un problema de salud pública, hay estudios que dicen que en Galicia más del 22% de jóvenes de entre 14 y 18 años juegan y apuestan. Nos llegan menores con problemas de ludopatía y muchas consultas, eso es porque tiene acceso cualquiera a este tipo de máquinas y favorece su adicción a edades tempranas. Lo que habría que hacer es cumplir la ley», comenta Juan Lamas.

El acceso a una máquina de apuestas puede ser tan sencillo como entrar a una cafetería con un elemento de estas características instalado, donde es el responsable del local el que debe vigilar el uso. Según los datos de Facenda, el 60% de las máquinas (224 de 374) están colocadas en negocios de hostelería, mientras que 124 se encuentran en los 22 salones de juego que operan en Vigo, 20 repartidas a partes iguales en una tienda de apuestas y tres bingos y seis en el casino de A Laxe.

Por lo que respecta a las «tragaperras», también es en la hostelería donde principalmente se encuentran, registrándose en estos establecimientos 597 de las 742 que hay en la ciudad, algo más del 80%. Del resto, una docena están en los bingos y las 133 restantes en los salones de juego.

En proporción al resto de la Comunidad, Vigo está por debajo de la media gallega en máquinas «tragaperras» y de apuestas físicas, ya que hay 3,77 por cada millar de habitantes (una por cada 265 vecinos), mientras que en Galicia la cifra asciende a 4,3 por cada 1.000 personas (una por cada 232 gallegos). Algo menos del 10% de los elementos de estas características que hay en Galicia se encuentran en Vigo.

Historia

A punto de celebrar su 35 aniversario el próximo mes de octubre, una efeméride que coincidirá con la decisión de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) de celebrar su congreso anual en la ciudad olívica entre el 3 y el 5 de octubre, Desde Agaja instan a las administraciones a activar campañas informativas en escuelas y otros espacios para informar de los riesgos de estas prácticas, entre las que incluyen también los videojuegos que «introducen dinámicas de juegos de azar» en los más pequeños.

«Atendemos alrededor de 100 personas cada año, con un tratamiento que se prolonga entre 18 y 24 meses y como en cualquier adicción es probable que haya recaídas. Casi todo el mundo pierde todo, antes era el patrimonio pero ahora los estudiantes se juegan hasta sus becas. Cada caso es una tragedia», subraya el presidente de Agaja, recordando que además de los afectados en primera persona, están en la mayoría de caso sus familiares detrás, que también requieren atención continua. Juan Lamas recuerda, además, que «siempre hay una salida para superarlo».

Las administraciones, tanto la autonómica como la estatal, ofrecen también la posibilidad a aquellos interesados en evitar las recaídas en anotarse en el registro de personas excluidas del acceso al juego. En estos momentos, en Vigo hay en el listado que maneja la Xunta un total de 534 inscritos, desvelan desde Facenda. Cifras de un problema arraigado en la sociedad que, cada vez, encuentra nuevas vertientes para brotar.