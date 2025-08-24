Dosis de vitamina D antes de los paraguas

El 19 de julio, hace más de un mes, fue el último día que llovió en Vigo. Cayeron 19,2 litros por metro cuadrado, según los registros de la estación de MeteoGalicia ubicada en la avenida de Madrid. Desde esa fecha, vecinos y visitantes han disfrutado de numerosas jornadas de tiempo veraniego, con temperaturas por encima de los 30 grados y el sol dándoles la bienvenida en los arenales, llenos de sombrillas. La próxima semana, si se cumplen las previsiones meteorológicas, cambiará este panorama.

Según anuncia MeteoGalicia en su web, la lluvia regresará el miércoles y se quedará varios días. Misma información traslada la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología): concreta una probabilidad de precipitaciones del 75% el miércoles, porcentaje que se incrementa hasta el 85% el jueves y se queda en el 80% el viernes. El agua traerá bajo el brazo una caída de las temperaturas, con máximas que rondarán los 20 grados y mínimas en torno a los 13 grados. Se espera que el regreso del agua a Galicia contribuya a calmar la situación preocupante generada por los incendios.

MeteoGalicia pronostica una caída de las máximas hoy y mañana: 25 grados, con mínimas de 17. Ayer, las playas se llenaron, con el mercurio rozando los 30 grados y el sol presente toda la jornada.