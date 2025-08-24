El estudio del último tramo del AVE a Portugal, listo para ser adjudicado

No hay más tiempo que perder en la construcción de la línea de Alta Velocidad entre Galicia y Portugal. En la misma semana en la que el Tren Celta ha estrenado el transbordo en Viana do Castelo dada la antigüedad de su material, el Ministerio de Transportes ha avanzado en la licitación del estudio informativo del último tramo en suelo español de este proyecto.

La Dirección General del Sector Ferroviario valoró en agosto las ocho propuestas recibidas para el análisis del corredor entre O Porriño y la frontera lusa, conectando así la Salida Sur de Vigo con el nuevo trazado desde Braga. El contrato de 968.000 euros y 24 meses de ejecución incluye el diseño del que será el mayor puente ferroviario de la península. Los 4.324 metros entre Tui y Valença superarán al que evita el río Guadalete en El Portal (3.221) en la línea Sevilla-Cádiz.

Trazado del AVE entre Vigo y Oporto a su paso por O Porriño, Tui y Valença / Simón Espinosa

Tras la apertura de los distintos sobres con las ofertas técnicas, la propuesta mejor valorada fue la de WSP Spain-Apia y Multicriteri-MCRIT con 49 puntos sobre 50. En el plano económico, la unión del estudio cántabro y el catalán fijó en 690.400 euros el coste con 34 años de experiencia acreditada, por lo que se posiciona como favorita.

Retrasos en el túnel desde Vigo

Este avance burocrático en pleno mes de agosto contrasta, además de con el deterioro del servicio actual, con la parálisis en la piedra angular de la línea. El estudio informativo de la Salida Sur iniciado en julio de 2023 sigue sin publicarse, lo que implica que su tramitación vaya a superar el doble de lo previsto al inicio. Este documento elegirá que recorrido deberá seguir el túnel desde la estación de Urzáiz hasta O Porriño. El Gobierno aún no ha justificado esta demora.