Vigilancia por cielo y tierra en los montes vigueses

Desde o Monte dos Pozos hasta Monte Cepudo, Vigo se extiende como un mosaico de tejados y árboles. Pero este año, cada sendero y cada vegetación está bajo vigilancia. Desde el 1 de julio, la Policía Local sobrevuela la ciudad con drones que detectan columnas de humo antes de que el fuego pueda tenga oportunidad de propagarse. Una seguridad de dos drones que funcionan como un ojo eléctrico, apoyados por patrullas forestales en moto listas para intervenir. Además, por detrás de la tecnología y los agentes está el esfuerzo de los ciudadanos, personal forestal y brigadistas que trabajan cada día para cuidar los montes y el hogar de miles de personas.

Brigadistas de la Comunidad y Mancumunidades de Montes de Vigo durante su patrulla por los montes de Saiáns y Coruxo. / Jose Lores

El Concello ha aumentado las medidas de prevención. Saben que esta amenaza, como cada año y cada vez con más intensidad, se extenderá hasta que empiecen las lluvias. Por ello han diseñado un sistema que combina tecnología, personal y coordinación ciudadana. Los drones despegan cada día desde dos puntos estratégicos (Monte dos Pozos y Monte Cepudo) cubriendo prácticamente toda la ciudad, lo que permite una actuación rápida ante cualquier indicio de fuego.

Operativo en marcha

En un día normal de vigilancia, mientras el solo calienta y el índice de riesgo es elevado, las patrullas realizan un recorrido preventivo por los parques forestales de San Miguel de Oia, Coruxo y Fragoselo. Los drones sobrevolando detectan un Peugeot 206 estacionado con cristales cubiertos por ropa y sus ocupantes viendo una película: un vehículo camperizado que llevaba dos días ahí. Estas imágenes permitieron que los agentes pudiesen inspeccionar cada rincón, asegurándose que no se encendiese fuego no autorizado.

Estos ojos incasables sobrevuelan otros lugares de riesgo como Monte Cepudo, Monte Alba o Monte dos Pozos, donde las patrullas se mantienen estáticas durante 20 minutos en cada punto para verificar que las barbacoas permanezcan precintadas y que las zonas recreativas permanezcan seguras. La coordinación perfecta entre vigilancia aérea y terrestre convierte un día cualquiera en un despliegue silencioso e implacable.

Además, para mantener esta seguridad, el Concello también invierte en empleo y mantenimiento de los montes, este año colaboran un total de 15 trabajadores. Los 12 parques forestales de Vigo, que abarcan 79,7 hectáreas se mantienen con un presupuesto anual de 275.000 euros y un personal dedicado anualmente a limpieza, mantenimiento y adecuación.

El operativo policial se sostiene sobre 333 operarios con 99 profesionales disponibles todo el día y la capacidad de incorporar más de forma inmediata. El Concello explica que, si el fuego llegara, el cuerpo de bomberos está preparado para actuar de forma veloz. Cada jornada es un baile coordinado de patrullaje preventivo y disuasorio, drones, inspección visual, detección de conductas sospechosas, colaboración ciudadana e informes diarios que transforman cada dato en una actuación inminente.

Este fin de semana se presenta cálido y soleado, con máximas que podrían alcanzar los 30ºC el sábado y 25ºC el domingo, con mínimas suaves. A simple vista, días ideales para disfrutar al aire libre, pero estas condiciones elevan el riesgo de incendios forestales. La combinación de calor, viento moderado y baja humedad convierte cada chispa en una amenaza potencial, recordando que la seguridad de los montes depende de tecnología, patrullas, brigadistas y vecinos. Desde los drones sobrevolando hasta las patrullas en moto, cada acción refleja la determinación de proteger la ciudad y su entorno natural. Con la alerta reforzada estos días cálidos, la colaboración ciudadana y la vigilancia son más cruciales que nunca.

BNG denuncia la falta de bomberos en Vigo

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, desmintió nuevamente al alcalde, Abel Caballero, sobre el número mínimo de bomberos que debe haber operativos en Vigo. Igrexas recordó que existe un acuerdo de la Xunta de Goberno de 2010 y un informe del jefe del servicio de abril de 2024 donde señalan como «óptimo» los 22 o 23 bomberos, pero el mínimo en 20. Señalan que los parques se mantienen abiertos gracias a las horas extra y exigirán al gobierno local acceso a los registros de efectivos desde agosto de 2024, advirtiendo que «Vigo sin bomberos no es segura».