«Las orcas salieron de la nada; más que miedo estábamos en alerta»

«No sentimos que estuviéramos en peligro, pero sí en alerta porque de un momento a otro nos quedamos sin el control del barco».Estas son las palabras deStephanie, una ciudadana alemana que junto a su pareja lleva un año recorriendo el mundo a bordo de su velero. Y entre las múltiples experiencia que tendrá la oportunidad de contarle a su familia y amigos, seguro que al inicio de la travesía jamás imaginaron poder relatar el ataque de un grupo de orcas.

Tanto ella como su novio se encuentran en perfecto estado y, tras el incidente, fueron rápidamente remolcados por la embarcación Salvamar Mirach, que los trasladó al Real Club Náutico de Vigo, donde ayer se encontraba su velero a la espera de ser reparado.

Una de las orcas avistadas / FdV

Todo sucedió a primera hora de la tarde de este jueves. «Estábamos fondeados en Ons y nos encaminábamos a Vigo. Debíamos de estar a mitad de camino, no vimos nada en el horizonte que nos llamase la atención, nada. Y de repente sentimos un golpe en el timón, empezó a moverse de un lado a otro», relata Stefanie, quien decidió quitar las velas y que la embarcación tirase del motor. «Lo intentamos poner al máximo pero sentíamos empujones, era difícil maniobrar; no diría que pasamos miedo pero sí estábamos en alerta porque no teníamos nada bajo control», recordaba ayer esta joven alemana.

Fue entonces cuando vieron al grupo de orcas arremetiendo contra su velero. «Mi pareja decidió entonces dar marcha atrás al barco y no sé la razón pero les costaba mucho más acercarse al barco; fue entonces cuando llamé a Salvamento Marítimo y nosotros seguimos moviéndonos hasta que llegaron marcha atrás», cuentan.

R. M.

El encontronazo

El velero se encontraba a 8 millas de la costa de Vigo cuando llegó el remolcador Salvamar Mirach, que después de una hora, logró trasladarlos a la dársena de A Laxe. «Sí es verdad que en un primer momento pensamos que habíamos chocado con algo, unas rocas o algo porque salieron de la nada, pero enseguida las vimos florar y ahí se quedaron casi 45 minutos», relata Stephanie.

Esta joven de nacionalidad alemana reconoce que durante su travesía jamás se había encontrado con una situación parecida. «A veces sí te encuentras con delfines y tienes que tener cuidado, pero nunca una cosa así. Mi barco aún es robusto y lograron partir el timón. La suerte que tuvimos es que dimos con un puerto, el de Vigo, que nos permitirá repararlo pronto y seguir con el viaje», concluye.

El velero, remolcado por el buque de Salvamento, camino al Náutico de Vigo / FdV

El velero de Stefanie y su pareja se encontraba navegando con otras embarcaciones, lo que motivó que no fuese la única que sufrió los ataques de orcas.

En esta ocasión, el incidente es especialmente llamativo porque nunca se habían localizado a estos cetáceos tan cerca de la costa; exactamente entre las islas y la ría, sobre todo por la escasa profundidad de las aguas. «Cuando empezamos a dar marcha atrás ya solo nos seguían una o dos, no fui capaz de ver a más, y una vez nos adentramos en la ría, se marcharon todas», recuerda Stefanie.

La Guardia Civil también participó del operativo de auxilios a estos navegantes que, una vez su embarcación sea reparada, proseguirán con su travesía, en este caso, con destino al mar Mediterráneo.