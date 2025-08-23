Un total de 54 másteres de la UVigo buscan alumnos para cerrar sus plazas

Los másteres de la Universidad de Vigo vuelven a captar alumnado. Ayer se abrió el segundo periodo de preinscripción en un total de 54 títulos de posgrado ofertados por la institución viguesa, periodo que termina el próximo miércoles 27 de agosto.

En total, de las 1.756 plazas totales que se ofrecen en los 67 másteres, fueron cubiertas ya 408, cerrando sus cupos los estudios de Nutrición y Gestión empresarial del deporte —en el campus de Ourense—; Diseño y dirección creativa en moda, Dirección de arte en publicidad, Dirección pública y liderazgo institucional y Dirección TIC para la Defensa —todos ellos en el campus de Pontevedra— y Administración integrada en empresas y responsabilidad social corporativa, Biotecnología avanzada, Ciencia y tecnología de conservación de productos de pesca, Comercio internacional, tanto presencial como a distancia, Dirección de PYMES, Español como lengua extranjera, Ingeniería de minas, Fabricación aditiva, Menores en situación de desprotección y conflicto social, Neurociencia y Traducción para la comunicación internacional —impartidos en el campus de Vigo—.

Lo futuros estudiantes todavía disponen de muchas posibilidades de matriculación en alguno de los estudios de posgrado ofertados, estudios que año tras año ganan adeptos.

Así se aprecia en las estadísticas del INE. En los últimos tres años, se ha pasado de 8.424 vigueses que disponían en un título de Máster (año 2021) a los actuales 9.714 en 2023.

Para este curso, la UVigo estrenó 7 titulaciones, una de las cuales logró cerrar todas sus plazas en el primer periodo de matrícula.

Al margen de estas nuevas titulaciones, las novedades llegan también de los másteres en Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación, que incorporan mención dual, lo que facilita adquirir los conocimientos teóricos en las clases y lograr las competencias prácticas en una empresa de forma simultánea. A mayores, se produce un incremento de plazas en el Máster en Ingeniería Aeronáutica, que pasa de 20 a 25, y en el de Dirección e innovación de la cadena de suministro, que pasa de 30 a 33.

Tercer periodo

Este segundo periodo de matrícula termina el 27 de agosto. Si todavía restasen plazas disponibles en alguno de estos títulos de posgrado se abrirá un tercer llamamiento a la matrícula entre los días 22 al 24 de septiembre.