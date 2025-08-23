Sales acoge las III Jornadas de cine mudo del día 27 al 30

La Fundación Sales acoge del 27 al 30 de agosto la tercera edición de las Jornadas de cine mudo y música en directo, MU2. Destacan desde la organización que será una cita «chea de descubrimentos, humor, patrimonio e experiencias inmersivas». Están a la venta las entradas y disponibles los bonos y abonos.

Las jornadas comienzan el miércoles con el estreno de A Casa da Troia, un clásico centenario del cine gallego que estará acompañado por música en directo por primera vez. El 28 de agosto, se proyectará la joya japonesa E con todo, nacemos. El 29, será el turno de Nosferatu, con documental exclusivo de Caspervek y un screening fotográfico. El 30, se ofrece una doble sesión de slapstick, un estilo de comedia que se basa en situaciones exageradas, golpes, caídas y acciones absurdas, con Go West y The Kid Brother, una charla con Jorge de Arcos y otro screening fotográfico.