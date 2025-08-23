Sales acoge las III Jornadas de cine mudo del día 27 al 30
Se verán «A Casa da Troia», «Nosferatu» y «E con todo, nacemos» | Habrá música en directo
B. M.
La Fundación Sales acoge del 27 al 30 de agosto la tercera edición de las Jornadas de cine mudo y música en directo, MU2. Destacan desde la organización que será una cita «chea de descubrimentos, humor, patrimonio e experiencias inmersivas». Están a la venta las entradas y disponibles los bonos y abonos.
Las jornadas comienzan el miércoles con el estreno de A Casa da Troia, un clásico centenario del cine gallego que estará acompañado por música en directo por primera vez. El 28 de agosto, se proyectará la joya japonesa E con todo, nacemos. El 29, será el turno de Nosferatu, con documental exclusivo de Caspervek y un screening fotográfico. El 30, se ofrece una doble sesión de slapstick, un estilo de comedia que se basa en situaciones exageradas, golpes, caídas y acciones absurdas, con Go West y The Kid Brother, una charla con Jorge de Arcos y otro screening fotográfico.
