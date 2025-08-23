Ropa de segunda mano y complementos vuelven a la Plaza Elíptica de Vigo en septiembre

El centro comercial Plaza Elíptica acoge el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre la segunda edición del Vintax Market, un mercado de moda circular, segunda mano y accesorios sostenibles. El plazo de inscripción está abierto: pueden apuntarse profesionales, pero también particulares que quieran vender prendas que no usan. Basta con rellenar un formulario, disponible en la descripción de la cuenta de Instagram.

Destacan desde la organización, la misma que da vida al mercado de arte, ilustración y diseño Mona, que se trata de «un encuentro para quienes creen en vestir con sentido y crear con responsabilidad». «Es un espacio dedicado a la moda sostenible y circular en el que promovemos el consumo responsable y consciente. Pueden participar artesanos, diseñadores, vendedores de ropa de segunda mano y todos los creativos que apuesten por la moda ética y sostenible», señalan.

El Vintax Market se celebra en la planta baja del centro comercial entre las 12.00 horas y las 20.30 horas. Añaden los organizadores que, en esta edición, al igual que ya se hizo en la primera, celebrada a mediados de junio, se destinará parte del dinero recaudado a través de las inscripciones a apoyar iniciativas «con un impacto positivo tanto para el planeta como para las personas directamente». «En la primera edición, pusimos nuestro grano de arena en dos proyectos internacionales: The Ocean Cleanup, que se encarga de la retirada de plástico presente en los océanos, y One Tree Planted, centrado en la reforestación», concretan.