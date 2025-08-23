Rías Baixas eleva el turismo
La Diputación avanza en la desestacionalización
El Observatorio de Competitividad señala que Rías Baixas está bien posicionada para afrontar los retos del turismo, gracias al turismo extranjero y la apuesta por el interior. La Diputación trabaja en desestacionalizar la oferta, diversificar recursos, la sostenibilidad y competitividad, reforzar comunicación y promoción e impulsar la digitalización. En 2024, casi el 70% de los alojamientos estaban en zonas rurales, y Pontevedra concentra casi la mitad de los alojamientos de Galicia . Frente a esto, destacan las iniciativas culturales, el enoturismo y las herramientas digitales para mejorar la experiencia.
