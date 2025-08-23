Rías Baixas eleva el turismo

El Observatorio de Competitividad señala que Rías Baixas está bien posicionada para afrontar los retos del turismo, gracias al turismo extranjero y la apuesta por el interior. La Diputación trabaja en desestacionalizar la oferta, diversificar recursos, la sostenibilidad y competitividad, reforzar comunicación y promoción e impulsar la digitalización. En 2024, casi el 70% de los alojamientos estaban en zonas rurales, y Pontevedra concentra casi la mitad de los alojamientos de Galicia . Frente a esto, destacan las iniciativas culturales, el enoturismo y las herramientas digitales para mejorar la experiencia.