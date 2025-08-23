El PP, contra la subida de impuestos: «La voracidad recaudatoria no tiene límites»

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, criticó la «voracidad recaudatoria» del alcalde Abel Caballero, la cual a su juicio, «no tiene límites», a consecuencia de la subida que impondrán el Concello en 2026. Un aumento del 4% que ha sido aprobado ayer en la Junta de Gobierno local y que se convertirá en el tercero consecutivo tras los implantados en 2024 y 2025, indican los populares.

Sánchez se ha preguntado «para qué quiere recaudar tanto» el regidor socialista si, según él, las finanzas municipales están saneadas y el Concello de Vigo dispone de 100 millones de remanentes. «. Lo que tiene que hacer es recaudar menos y ejecutar más el presupuesto municipal», aboga.