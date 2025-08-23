El PP, contra la subida de impuestos: «La voracidad recaudatoria no tiene límites»
Denuncia un aumento del 4% de los tributos por tercer año consecutivo
REDACCIÓN
La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, criticó la «voracidad recaudatoria» del alcalde Abel Caballero, la cual a su juicio, «no tiene límites», a consecuencia de la subida que impondrán el Concello en 2026. Un aumento del 4% que ha sido aprobado ayer en la Junta de Gobierno local y que se convertirá en el tercero consecutivo tras los implantados en 2024 y 2025, indican los populares.
Sánchez se ha preguntado «para qué quiere recaudar tanto» el regidor socialista si, según él, las finanzas municipales están saneadas y el Concello de Vigo dispone de 100 millones de remanentes. «. Lo que tiene que hacer es recaudar menos y ejecutar más el presupuesto municipal», aboga.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa