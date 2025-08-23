Del centro a la costa, el ocio vigués cambia de horario
Familias, jóvenes y turistas encuentran en la tarde un punto de encuentro que rompe con la lógica de la noche viguesa. Los locales de la ciudad empiezan a apostar por un ocio que se disfruta más con el sol y no con la luna.
Vigo se apunta cada vez más al tardeo. Lo que empezó como una costumbre importada –tomar algo al salir del trabajo o alargar la sobremesa hasta la puesta de sol– ha ido encontrando aquí sus propios escenarios: terrazas junto al mar, bares de moda en el centro y locales que se adaptan a un público cada vez más amplio. La ciudad empieza a descubrir que la tarde puede ser el nuevo prime time del ocio.
Frente al mar: la esencia del Maui
Uno de los lugares donde mejor se entiende el fenómeno es el Maui de Los Olmos, que este verano celebra su segunda temporada en esta ubicación tras trasladarse desde Samil. El local mantiene la esencia de la marca —ya presente en otros puntos de la costa como Coruxo, Patos o Cangas—, pero aquí juega con un arma imbatible: las vistas a las islas Cíes y los atardeceres que detienen a cualquiera.
«Lo mejor que tenemos es la terraza, la bajada directa a la playa y los atardeceres», explica Senena, trabajadora del local. La fórmula funciona con todo tipo de público: turistas portugueses o ingleses, familias con niños, adolescentes que buscan ambiente, parejas que alargan la tarde y grupos de amigos que improvisan un lunes cualquiera. Y es que la sorpresa, dice, es que no siempre son los fines de semana los días más fuertes: «A veces un lunes o un martes se llena más que un sábado».
El ambiente cambia según la jornada: música variada, conciertos en directo que llenan la terraza y una foodtruck que acompaña con platos sencillos. Pero lo que realmente marca la diferencia es el escenario: el tardeo en Maui es tanto social como natural.
En el centro: Niza y el tardeo urbano
Muy diferente es la propuesta del Niza, un local amplio y sobrio en pleno centro que busca llevar el tardeo a otro terreno: el de los afterworks y la vida urbana. Su propietario, Alejandro Álvarez, explica que la idea surgió porque «la gente pedía un sitio en el centro para tomar algo en una buena terraza, con calidad y buen servicio».
El público que se acerca ronda entre los 25 y 40 años, muchos de ellos trabajadores que salen de la oficina y buscan un punto intermedio entre el bar de copas y la discoteca. «Queremos ofrecer algo que todavía no existe en Vigo: un tardeo distinto, con buena terraza, música de fondo y ambiente cuidado», asegura Álvarez. De momento, el concepto se encuentra en rodaje, pero la idea es clara: consolidar un espacio para quienes no quieren esperar a la noche para socializar.
Maui y Niza representan dos caras de la misma moneda. El primero, con el encanto natural de la costa y un público heterogéneo que se deja llevar por la puesta de sol. El segundo, con la apuesta urbana de crear una cultura de tardeo ligada al afterwork, más habitual en las grandes ciudades, pero todavía incipiente en Vigo.
Ambos coinciden en un punto: la tarde ya no es solo un rato de transición entre la comida y la noche. Es, cada vez más, un espacio propio para el ocio, un momento en el que la ciudad se reinventa y ofrece nuevas formas de encontrarse. Y aunque todavía queda camino para que el tardeo se consolide como costumbre fija en Vigo, los locales que apuestan por él demuestran que la fórmula funciona.
Porque, al final, pocas cosas son más viguesas que disfrutar de una caña o una sangría con las Cíes de fondo, o de un afterwork en una terraza del centro. Vigo ya tiene su propio tardeo, que ha llegado para quedarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa