Del centro a la costa, el ocio vigués cambia de horario

Vigo se apunta cada vez más al tardeo. Lo que empezó como una costumbre importada –tomar algo al salir del trabajo o alargar la sobremesa hasta la puesta de sol– ha ido encontrando aquí sus propios escenarios: terrazas junto al mar, bares de moda en el centro y locales que se adaptan a un público cada vez más amplio. La ciudad empieza a descubrir que la tarde puede ser el nuevo prime time del ocio.

Frente al mar: la esencia del Maui

Uno de los lugares donde mejor se entiende el fenómeno es el Maui de Los Olmos, que este verano celebra su segunda temporada en esta ubicación tras trasladarse desde Samil. El local mantiene la esencia de la marca —ya presente en otros puntos de la costa como Coruxo, Patos o Cangas—, pero aquí juega con un arma imbatible: las vistas a las islas Cíes y los atardeceres que detienen a cualquiera.

«Lo mejor que tenemos es la terraza, la bajada directa a la playa y los atardeceres», explica Senena, trabajadora del local. La fórmula funciona con todo tipo de público: turistas portugueses o ingleses, familias con niños, adolescentes que buscan ambiente, parejas que alargan la tarde y grupos de amigos que improvisan un lunes cualquiera. Y es que la sorpresa, dice, es que no siempre son los fines de semana los días más fuertes: «A veces un lunes o un martes se llena más que un sábado».

Terraza del Maui, en Samil. / Alba Villar

El ambiente cambia según la jornada: música variada, conciertos en directo que llenan la terraza y una foodtruck que acompaña con platos sencillos. Pero lo que realmente marca la diferencia es el escenario: el tardeo en Maui es tanto social como natural.

En el centro: Niza y el tardeo urbano

Muy diferente es la propuesta del Niza, un local amplio y sobrio en pleno centro que busca llevar el tardeo a otro terreno: el de los afterworks y la vida urbana. Su propietario, Alejandro Álvarez, explica que la idea surgió porque «la gente pedía un sitio en el centro para tomar algo en una buena terraza, con calidad y buen servicio».

El público que se acerca ronda entre los 25 y 40 años, muchos de ellos trabajadores que salen de la oficina y buscan un punto intermedio entre el bar de copas y la discoteca. «Queremos ofrecer algo que todavía no existe en Vigo: un tardeo distinto, con buena terraza, música de fondo y ambiente cuidado», asegura Álvarez. De momento, el concepto se encuentra en rodaje, pero la idea es clara: consolidar un espacio para quienes no quieren esperar a la noche para socializar.

Maui y Niza representan dos caras de la misma moneda. El primero, con el encanto natural de la costa y un público heterogéneo que se deja llevar por la puesta de sol. El segundo, con la apuesta urbana de crear una cultura de tardeo ligada al afterwork, más habitual en las grandes ciudades, pero todavía incipiente en Vigo.

Terraza del Maui, en Vigo. / Alba Villar

Ambos coinciden en un punto: la tarde ya no es solo un rato de transición entre la comida y la noche. Es, cada vez más, un espacio propio para el ocio, un momento en el que la ciudad se reinventa y ofrece nuevas formas de encontrarse. Y aunque todavía queda camino para que el tardeo se consolide como costumbre fija en Vigo, los locales que apuestan por él demuestran que la fórmula funciona.

'Tardeo' en el Maui, al lado de la playa, en Vigo. / Alba Villar

Porque, al final, pocas cosas son más viguesas que disfrutar de una caña o una sangría con las Cíes de fondo, o de un afterwork en una terraza del centro. Vigo ya tiene su propio tardeo, que ha llegado para quedarse.