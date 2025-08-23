O Berbés agudiza su declive: elimina veinte empleos al mes y cede el mando a A Coruña

El Noruego (ex Liper Tres o ex Puntal) es un palangrero de superficie de 28 metros de eslora construido en Armón en 2003. Teniendo en cuenta la edad media de la flota pesquera gallega (38 años) este es un buque poco más que adolescente. Aunque su puerto base estaba en Ribeira la matrícula era de Vigo: 3VI-5-2-14. Era, en pretérito, porque hace escasas dos semanas fue exportado a Angola. Salvo milagro —ninguno lo hace— no volverá a dejarse ver por O Berbés, al menos para quedarse. Lo mismo que el Praia de Rodeira, también matriculado antes en la ciudad olívica, que causó baja a mediados de junio; ahora es mauritano. Y, así, un goteo de adioses hasta la extenuación. Quedan 110 pesqueros censados, de los que apenas 64 son de mediana o gran capacidad, con músculo para poder abastecer la que ha llevado a gala ser la principal lonja pesquera de Europa. Retiene la hegemonía por valor de su mercancía pero ya no por volúmenes, como desgranó FARO el pasado mes de junio, al haber sido superada por las de Castletownbere (Irlanda) y Boulogne-sur-Mer. Con el agravante de que su herida no deja de sangrar.

Los tiempos en los que el empleo asociado a la actividad diaria de la lonja superaba los 5.000 efectivos los recuerdan cada vez menos personas. Si ya en el ejercicio 2023 la cifra de trabajadores bajó por primera vez de los 4.000, como también desveló este periódico en base a los registros oficiales de la Autoridad Portuaria de Vigo, el año pasado las espinas empezaron a quedar al aire. La plantilla vinculada al pósito —faenas de descarga, ventas, preparación, exportación, transporte o de armadoras— se quedó en los 3.436 efectivos, tras una caída interanual de más de seis puntos. Equivale a la supresión de veinte puestos de trabajo cada mes, el menor volumen de ocupación laboral de su historia documentada.

Y este adelgazamiento no se entiende sin la pérdida de buques, en efecto, pero también sin el constante descenso en descargas. Los números rojos son un martillo pilón. Es cierto que O Berbés había entregado su liderazgo en volumen de toneladas en algunos meses, tanto a la lonja de A Coruña como a la de Pasaia. Pero lo que ha sucedido entre enero y julio de este 2025 ha encendido hasta las alarmas de repuesto. De acuerdo a los datos facilitados este viernes por Puertos del Estado, la lonja de O Berbés sumó un acumulado de 16.065 toneladas en siete meses, tras un descenso del 10,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La de A Coruña medró en más de 13 puntos y acarició las 16.150 toneladas, ocupando el primer lugar a nivel estatal. Pasaia (11.875 toneladas) y Gijón (10.647) completaron los cuatro primeros puestos del ranking.

Es relativamente habitual que la lonja herculina tenga mejor rendimiento en los meses de verano que la de Vigo, por el tipo de pesca que se realiza en periodo estival. El problema es la debilidad con la que llegó O Berbés a estas alturas de año, de ahí el sorpasso en el acumulado hasta julio. La lonja ya tuvo dificultades en 2024 para consolidar las 30.000 toneladas comercializadas: Castletownbere llegó a las 30.700 y el puerto de la bretaña francesa avanzó hasta las 33.000, como constatan los registros oficiales de la Société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) y el Bord Iascaigh Mhara (BIM), respectivamente.

Remedio

El escenario de recuperación es poco más que un salto de fe, porque ni la legislación comunitaria ni las dinámicas laborales propician una mejora en la capacidad instalada (número de barcos y arqueo bruto). Aunque la flota de palangre fue la más afectada, y ésta opera principalmente en la costa lucense, el veto a la pesca de fondo en 16.500 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias ha sido un golpe en la línea de flotación del sector, por pérdida de posibilidades de pesca y de rentabilidad. La Autoridad Portuaria puso en marcha un plan de acción multidisciplinar para tratar de corregir esta dinámica descendente, con mejoras en la lonja o captación de nuevos tráficos, sin que hasta la fecha haya dado resultados positivos.