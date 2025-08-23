Donde la madera se convierte en música

En el taller de Marcos Domato, el tiempo se mide en virutas de madera y notas que aún no han nacido. Entre moldes, plantillas y aromas de barniz, este vigués da forma a guitarras clásicas únicas, construidas con paciencia y precisión. «Lo que yo fabrico es una herramienta para que otros hagan arte», resume.

Su historia comenzó como una curiosidad infantil. En su casa, las guitarras formaban parte del paisaje. Su padre tocaba la guitarra clásica y él sentía la necesidad de descubrir qué había dentro de los instrumentos que llenaban de música el salón. «Siempre hubo música en casa, y también gente que trabajó con las manos. Al final, se sumó todo», recuerda.

Aquella inquietud lo llevó a estudiar Luthería Antigua en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, de la mano del maestro Ramón Casal. Tras dos años de formación, se especializó en la construcción de guitarra clásica en Madrid, aprendiendo de dos constructores de renombre. Hoy, trabaja solo en un proceso que puede durar, como mínimo, 3 meses.

Un diseño único

El diseño de cada guitarra es un capítulo aparte. «Si quiero crear un instrumento nuevo, paso meses estudiando la forma, las proporciones, probando plantillas...». Una vez listo el molde, la construcción comienza, siempre con materiales escogidos con mimo. Aunque la tendencia es usar maderas tropicales, Marcos apuesta por un cambio: «Tengo la intención de construir guitarras enteramente con maderas europeas. En Galicia y en Europa tenemos maderas magníficas, y así no dependemos de especies tropicales en peligro de deforestación».

Entre todos sus proyectos, destaca particularmente uno reciente: una guitarra inspirada en la que perteneció a Federico García Lorca. El encargo vino de un cliente italiano, admirador del poeta, que conoció el trabajo de Marcos a través del guitarrista Samuel Diz. «No es una copia exacta, pero sí tiene varios detalles estéticos de la guitarra de Lorca. Es un proyecto muy bonito», dice con orgullo.

Si el diseño del instrumento es la parte más creativa, el barnizado, para él, es la más complicada: «La gomalaca es un barniz tradicional muy difícil de aplicar. La más laboriosa y un poco la guinda del pastel». Pero también es el momento más delicado y simbólico: el toque final que, si está bien hecho, «convierte la guitarra en algo estéticamente impecable».

Marcos trabajando en una de las guitarras / Alba Villar

La satisfacción llega en dos fases: cuando escucha por primera vez el sonido de la guitarra recién terminada y cuando la entrega a su nuevo dueño. «Es un momento feliz porque sé que alguien va a tocarla y disfrutarla, pero también es agridulce, porque me desprendo de algo que hice con mis manos», reconoce.

Un oficio poco habitual

Es un oficio minoritario, pero con futuro en Galicia. Marcos es miembro de LABRA, Asociación Profesional Galega de Construción de Instrumentos Musicais, que reúne a cerca de 30 luthieres. «Galicia es una potencia artesanal. Tenemos una calidad de trabajo espectacular, y sobre todo, compartimos conocimiento. Eso es lo que nos hace crecer», asegura Domato.

Eso sí, vender en casa no siempre es fácil: «El músico clásico es muy tradicional hechos en Galicia. Por eso, muchas de mis guitarras viajan a Alemania, Italia o Mallorca».

A quienes sueñan con seguir este camino, les aconseja formarse y ser pacientes: «Hay que tener pasión por la música, por el trabajo manual, y entender que lleva años alcanzar un gran nivel».

En el taller, las horas se escapan mientras ajusta el mástil o afina detalles que nadie verá, pero que determinan cómo sonará la guitarra. Cada paso es una mezcla de paciencia, técnica y una pizca de riesgo: cualquier error podría echar a perder semanas de trabajo.

Quizá por eso valora tanto ese instante en que la madera deja de ser madera y se convierte en música. Lo que empezó como una curiosidad infantil –aquella necesidad de saber qué escondía una guitarra por dentro– hoy es el motor de su vida. Y aunque cada instrumento que construye acaba en manos ajenas, cada nota que suena lleva un poco de ese niño que, un día, quiso mirar dentro.