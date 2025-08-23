Aupairs, vivir en el extranjero nunca fue tan accesible

Cada vez son más los jóvenes que deciden dejar su hogar para convertirse en aupairs. El fenómeno, que combina trabajo con convivencia familiar y aprendizaje del idioma, se ha popularizado en los últimos años como una alternativa a otros programas de movilidad internacional. Para muchos, ser aupair es una forma práctica y accesible de vivir en el extranjero sin tener que afrontar los elevados gastos de alquiler, a cambio de cuidar niños y asumir pequeñas tareas del hogar. En Galicia, varias jóvenes han optado por Irlanda como destino, otras por China, atraídas por la cercanía cultural y la facilidad para mejorar el idioma.

Destinos internacionales

Durante dos meses, Fátima Otero vivió en Pekín como aupair, una experiencia que eligió por ser «una forma más económica de viajar y, al mismo tiempo, una oportunidad para integrarse en la cultura local conviviendo con una familia». Aunque reconoce que los primeros días fueron un reto por las diferencias culturales, pronto se sintió acogida como una más, la animaban a probar nuevos platos, le explicaban sus costumbres y se mostraban siempre atentos con ella. Su día a día transcurría junto a dos gemelas de cuatro años, con quienes, pese a no compartir idioma, aprendió a comunicarse a través del juego, las canciones o el baile. De su estancia en China le sorprendió la falta de muestras de afecto en la familia — «cuando yo me despedía con un abrazo, ellos me daban la mano»— y también lo barato de la vida cotidiana, con comidas abundantes por apenas un par de euros. Más allá de lo anecdótico, Fátima asegura que lo más valioso fue lo que aprendió de sí misma, ser paciente, ganar independencia y aceptar que las diferencias culturales no siempre hay que entenderlas, basta con vivirlas.

Al otro lado del mundo, Maren Ruiz dejó un curso de azafata antes de decidir marcharse a Irlanda como niñera para mejorar su inglés y ganar experiencia. Instalada en un pequeño pueblo al norte de Dublín, asegura sentirse “súper adaptada” con los niños, aunque la relación con los padres fue distante, describiendo la convivencia como “prácticamente un hotel”. Aun así, destaca que le ayudó a madurar y a aprender a valerse por sí misma.

Inspirada por ella, Daniela decidió pasar un mes en el país cuidando a una niña de dos años. Lo que más le atrajo fue la posibilidad de “ganar dinero y al mismo tiempo conocer un país nuevo, con su cultura e idioma”. Ella también notó las diferencias culturales, especialmente en la gastronomía, que le resultó «mala» en comparación con la gallega.

Este intercambio cultural no se produce solo en una dirección. Vigo, como otras ciudades gallegas, también recibe cada año a jóvenes extranjeros que deciden ser aupairs en familias locales. Es el caso del alemán Moritz Rieben que, tras descartar un plan de Work and Travel en Lisboa, encontró en este oficio una forma de mejorar su español. Aunque recuerda choques con los niños a los que cuidaba, a los que veía «muy mimados», destaca lo que aprendió de la cultura gallega: la forma de disfrutar de la vida, la gastronomía, el café y los horarios tardíos. « Con esta experiencia me volví más independiente y crecí mucho», resume.

El alemán Moritz Rieben, en Vigo. / Cedida

En ambos casos el trabajo como de aupair se consolida como una oportunidad de aprendizaje. No solo permite mejorar un idioma y conocer nuevas culturas, sino también ganar autosuficiencia, adaptarse a entornos desconocidos y abrirse a otras formas de vida. Quienes lo han vivido coinciden en que no siempre es fácil, pero sí «profundamente enriquecedor», una forma sencilla de dar el salto fuera del país.