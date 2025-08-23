Eclosión de los cruceros: un 83% más de pasajeros
Recalaron hasta julio un 50% más de buques
El de cruceros es uno de los tipos de turismo que más ambicionan las ciudades costeras, que realizan importantes trabajos de promoción para captar nuevas rutas o consolidarse, como pretende Vigo, como puerto de embarque.
Según las cifras de Puertos del Estado, entre enero y julio los muelles de Trasatlánticos y el Tinglado recibieron a 160.699 pasajeros de crucero, un 83,2% más que hace un año. Buena parte de ellos fueron barcos de gran porte, porque el número de buques que hicieron escala medró en un 50%, hasta los 63, frente a los 42 del mismo periodo del año pasado.
Una de las escalas inaugurales próximas será la del Le Laperouse, un crucero de lujo procedente de Londres y que rematará su travesía en Lisboa. Los tickets se venden a partir de 6.350 euros por persona.
