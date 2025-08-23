Caballero presume de las rampas mecánicas: «Estamos por las 100»

En la visita a las obras de construcción de las rampas mecánicas de la calle Pintor Lugrís, el alcalde, Abel Caballero, aprovechó para presumir de la gran cantidad de medios mecánicos de este estilo que ya hay en la urbe: «Estamos por las 100». Destacó que el Concello destina 4 millones de euros al nuevo corredor de conexión entre las calles López Mora y Pintor Colmeiro, que facilitará el acceso a la comisaría de la Policía Nacional y al centro de salud a vecinos y visitantes.

El regidor aseguró que las obras de las calles Pintor Lugrís y Pintor Colmeiro avanzan «a muy buen ritmo» e informó que se ejecutarán obras de humanización en el entorno de la calle Girona.

Otras actuaciones que llegarán serán la conexión entre la avenida de Camelias y el Colegio Doutor Fleming y el ascensor entre Romil y la avenida de Hispanidad.