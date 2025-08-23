Caballero pide por carta al Gobierno y la Xunta que Vigo sea sede de los exámenes MIR
B. M.
El alcalde, Abel Caballero, dio un paso más para intentar reponer a Vigo como sede de los exámenes MIR (medicina), PIR (psicólogía), EIR (enfermería), FIR (farmacia), QUIR (química), BIR (biología) y RFIR (radiofísica). Envió cartas a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para reclamárselo tras la publicación en el BOE (Boletin Oficial del Estado) del jueves del listado de sedes en las que se realizarán las pruebas el próximo año, que excluye a la ciudad.
El regidor, tras explicar que la ministra de Sanidad no contestó a la carta que le remitió el pasado 27 de julio demandando la reposición de la sede de Vigo y que el conselleiro no defendió a los graduados sanitarios de la ciudad en la reunión de las comunidades autónomas donde se acordó la exclusión, advirtió que va a «seguir peleando de forma continua». Los concejales y parlamentarios socialistas presentarán mociones en el pleno del Concello, el Parlamento de Galicia y el Senado.
El PP local exige al Gobierno una «rectificación inmediata». «Es una discriminación hacia Vigo: quiere seguir siendo sede de estas pruebas, como ya ocurrió en la última convocatoria, con 549 aspirantes», trasladó el concejal Fernando G. Abeijón.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa