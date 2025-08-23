Uno de los asaltantes de Coruxo estaba fugado con una condena de 6 años de cárcel

Robo en casa habitada, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, lesiones, estafa y hurto de uso de vehículo a motor. Estos seis delitos fueron los que el Juzgado de Instrucción nº4 de Vigo atribuyó a los tres detenidos que el pasado mes de julio asaltaron la vivienda de un octogenario en Coruxo, al que llegaron a maniatar y golpear hasta robarle joyas, dinero en efectivo y la tarjeta de crédito. Por todo ello, el magistrado ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Antes de la resolución del juez instructor, uno de ellos ya sabía que ingresaría en el penal pontevedrés, ya que sobre él pesaba una requisitoria; esto es, una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para cumplir con una condena de 6 años de cárcel también por delitos de robo.

Este no es el único antecedente que pesaba sobre los detenidos. Según fuentes próximas al caso, cuentan con numerosos arrestos por sendos delitos de robos con violencia e intimidación y con fuerza. Es más, una parte importante de este operativo llevado a cabo por la Policía Nacional es poder atribuirles otros asaltos que se han producido en el entorno de Coruxo en las últimas semanas.

Uno de los arrestados, que pasaron a disposición judicial a primera hora de la mañana, optó por contestar solo a las preguntas de su abogado, mientras que el requisitoriado —que alegó que no ingresó voluntariamente en prisión porque no se le había notificado la ejecución de la sentencia— se acogió a su derecho a no declarar. Los arrestados residen en chabolas en la zona de Baixada da Hermida, cerca de As Roteas, en la misma parroquia donde asaltaron al anciano a mediados de julio.

Delincuentes habituales, empezaron con menudeo de drogas y pequeños robos y hurtos, pero en los últimos tiempos comenzaron supuestamente a cometer delitos más graves y con uso de armas. El robo al nonagenario ocurrió hace algo más de un mes, el pasado 15 de julio, cuando cuatro hombres encapuchados entraron en la vivienda del anciano cuando éste estaba durmiendo. Tras amenazarlo con un arma de fuego y un cuchillo, lo ataron a una silla y la emprendieron a golpes hasta lograr que les entregara 20.000 euros en efectivo y su tarjeta bancaria con la clave de desbloqueo. Una vez que se hicieron con el botín, huyeron del lugar y trataron de extraer, sin éxito, dinero de un cajero automático cercano con la tarjeta robada. Tres días después del robo regresaron para sustraerle una furgoneta con maquinaria de obra en su interior. El vehículo fue posteriormente abandonado, con numerosos desperfectos, en el parque forestal de Coruxo.