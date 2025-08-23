Alén Filmes busca figurantes «de todas las edades»: «Que se animen las familias»
La ciudad acogerá desde octubre el rodaje de una serie para la televisión
B. M.
Alén Filmes busca figurantes de todas las edades para el rodaje en la zona de Vigo entre los meses de octubre y febrero de una serie que se emitirá en una cadena privada de televisión nacional. Los interesados en participar deben entrar en la web de productora local, con vida desde 2003, (www.alenfilmes.gal), crear un usuario y establecer una contraseña y completar una ficha con datos y fotos.
Según ha podido saber FARO, el proyecto lo impulsa Portocabo, con sede en A Coruña. Está detrás de series como Rapa, Auga seca, Vidago Palace y Hierro y de largometrajes como Cuñados o Los hijos del sol. La información sobre la serie, por ahora, es confidencial, por lo que habrá que esperar para conocer los detalles.
Diego Méndez, responsable de Alén Filmes, indica a este periódico que buscan figurantes «con y sin experiencia». «Tenemos una base de datos muy amplia, pero también buscamos caras nuevas», indica antes de señalar que es una buena oportunidad para que se apunten familias en conjunto, ya que necesitarán «niños y niñas de entre 10 y 14 años», pero también a sus padres. Concreta que la grabación se realizará en la ciudad y en O Morrazo.
Que Vigo sea escenario de películas, series o anuncios, un papel en el que la ciudad se ve cada vez más cómoda, es una gran noticia no solo por su repercusión mediática, sino también por el impacto económico directo. Un ejemplo: según un informe de la Vigo Film Office, la película Romería dejó 1,5 millones de euros.
