Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros

Tres veces le negaron la incapacidad permanente absoluta a un trabajador vigués que, en noviembre de 2022, sufrió un grave accidente laboral cuando trabajaba para un auxiliar del astillero ferrolano de Navantia. El hombre, de 45 años en ese momento, cayó desde el dique, a una altura de unos 15 metros, y sufrió facturas en varias vértebras y en una pierna. Como resultado, se ve obligado a caminar con muletas, sin poder avanzar más de 200 metros seguidos, y debe usar corsé. También necesita ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Esas secuelas no le parecieron suficientes ni a la mutua que lo valoró, Fremap, ni al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ni al Juzgado de lo Social n.º1 de Vigo, que analizó su caso tras fracasar en la vía administrativa. Los tres consideraron que al empleado de Indasa le correspondía una incapacidad permanente total, esto es, la que impide para la profesión habitual, pero no para otras más livianas.

El trabajador, defendido por el abogado ferrolano Manuel Casal Fraga, acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que, en una reciente resolución, contradijo la sentencia de instancia. «En el momento actual, el actor no cuenta con capacidad para iniciar o consumar actividad laboral alguna, a la vista del cuadro de secuelas que le restan del accidente sufrido», concluyen los magistrados.

Condenan, de este modo, a la mutua a abonar una pensión vitalicia por valor del 100% de su base reguladora mensual, con las mejoras y revalorizaciones que procedan. Si en vez de incapacidad absoluta se quedase con la total, la prestación se hubiese quedado en el 55% de la base reguladora. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Superior.

Sin un mínimo rendimiento

Botadura de un buque en Navantia / José Mauriz (EFE)

La defensa del trabajador adujo que las secuelas producidas por la «brutal caída sufrida» lo incapacitan para, «desde una perspectiva realista», poder dedicarse a una actividad profesional con «un mínimo de rendimiento o eficacia». Además del dolor crónico que padece, y que no logra paliar con ninguno de los tratamientos que le han pautado, necesita dos muletas para deambular, una limitación que, de acuerdo con la jurisprudencia, bastaría para declarar la incapacidad absoluta. El hombre no puede subir cuestas ni caminar por terreno irregular, y sus padres tiene que ayudarle con sus actividades básicas.

«Sus lesiones residuales suponen la anulación completa de toda capacidad laboral», coinciden los magistrados con la argumentación del trabajador. A su entender, presentan un «menoscabo funcional» que le impide el ejercicio de cualquier trabajo, «porque la realización de una actividad laboral, por liviana que sea, implica no solo la posibilidad de efectuar cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia».

La sentencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que, aunque se mantengan posibilidades de ejecución de ciertas tareas, hay que tener en cuenta si el trabajador está en condiciones de realizarlas «con la eficacia normalmente exigible». Y en el caso de este trabajador del naval, concluye, sus padecimientos «resultan incompatibles con el desempeño regular, eficaz y con rendimiento de cualquier oficio».