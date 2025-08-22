Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza

Poner el foco en la prevención antes de la extinción. El Concello de Vigo intensificó este año la vigilancia en las fincas insalubres de la ciudad hasta el punto de que a 15 de agosto ya se ha superado el importe en las multas impuestas de todo el 2023. Si el pasado año el gobierno local recaudó 181.099 euros en este tipo de sanciones coercitivas, a mediados de mes alcanzaba ya los 201.500 euros. Actualmente, la cantidad estipulada por no tener las fincas listas «para conseguir las condiciones de salubridad y ornato público» oscila entre los 300 y 600 euros en función de la gravedad.

En las últimas semanas han sido varios los vecinos que han contactado con el Concello para denunciar el estado de algunas de estas parcelas. Las imágenes de los incendios en Ourense, León y Zamora y el temor a que se repitan a escasos metros de sus viviendas provocó una cascada de llamadas. Afortunadamente, la respuesta está siendo más favorable que en campañas anteriores. En lo que va de año la Concellería de Medio Ambiente inició un total de 499 expedientes para órdenes de ejecución de limpieza de fincas frente a los 795 de todo el ejercicio anterior. En 2024 se resolvieron «limpiando y gestionando la biomasa» dentro de ese periodo —lo que incluye los iniciados en el pasado— un total de 875, mientras que en estos siete meses y medio alcanzan los 503.

La vigilancia desde el gobierno local se ha intensificado en los últimos meses. Si en el primer cuatrimestre contabilizaron 101 nuevos expedientes, la cifra crecería en mayo (84) hasta el pico de junio y julio, añadiendo otros 270 más. Incluso en agosto, tradicional mes de menor actividad administrativa, iniciaron 34 expedientes durante la primera quincena.

Estos avisos llegaron a puntos como Ramón Nieto, Matamá, Teis, rúa Coruña o Bouzas, afectando tanto a entidades bancarias como Abanca y la Sareb como a los particulares. Las denuncias se pueden hacer a través de la sede electrónica del Concello, adjuntando el plano de situación del terreno o edificación en el que se señale su emplazamiento.

Visita al parque de Bomberos

Paralelamente a estas labores burocráticas el alcalde de la ciudad continúa «pasando revista» a los medios de emergencias olívicos. Abel Caballero visitó ayer el parque de bomberos central de Teis, donde conoció de primera mano la motobomba de 4,5 toneladas que acudió a Costa da Morte, Verín, A Rúa o Ribadavia; sumándose ayer dos nuevas salidas a Arcade y Oia. Además de destacar que Vigo fue «la única ciudad» que contribuyó tras la petición formal de la Xunta, el regidor negó rotundamente las acusaciones del BNG ante la falta de efectivos en el servicio.

«Se cumple y sobradamente, y quien dice que no miente y sabe que está mintiendo», aseguró en una visita en la que también estuvieron presentes la concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, y la de Atención á Cidadanía, Patricia Iglesias. Caballero insistió en que los turnos de personal se cumplen siguiendo «criterios técnicos» y avanzó que responderán por escrito a las críticas de la oposición.

A su vez avanzó que de aquí a final de año incorporarán 32 nuevos agentes hasta alcanzar los 140 bomberos en el cuerpo municipal, «la cifra más alta de la historia». El primer edil también reivindicó la renovación de los dos parques acometida durante sus mandatos.